20.05.2026

Санкт-Петербургская таможня открывает таможенный класс в Кингисеппе

    • Санкт-Петербургская таможня и администрация Кингисеппского района Ленинградской области подписали соглашение о создании профильного таможенного класса на базе Кингисеппской школы №5, сообщили SeaNews в таможне.

    Подписание прошло в торжественной обстановке в школе, в которой с сентября 2026 года ученики 10 класса начнут получать новые знания по таможенному делу.

    В мероприятии приняли участие начальник таможни Юрий Плотников, заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по социальным вопросам Светлана Свиридова, председатель Комитета по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Елена Румянцева, директор Кингисеппской средней общеобразовательной школы №5 Марина Фадеева, школьники и их родители.

    Профильное обучение будет реализовано по программе «Основы таможенного дела. Введение в профессию», разработанной Российской таможенной академией. Занятия будут проводить сотрудники Санкт-Петербургской таможни. Школьникам расскажут об истории таможенного дела, структуре таможенных органов Российской Федерации, Стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 года, о правилах перемещения товаров через таможенную границу и таможенном декларировании. В течение календарного года для учеников будут организованы экскурсии на объекты таможенной инфраструктуры.

    «Создание профильного таможенного класса – это, прежде всего, инвестиция в будущее, – отметил начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников. – На профориентационных занятиях молодые люди получат уникальные знания и опыт. Мы надеемся, что в процессе нашей совместной работы ученики станут лучше понимать специфику таможенных органов и в дальнейшем выберут для себя профессию таможенника».  

    Участники встречи посмотрели видеоролик о Санкт-Петербургской таможне и после подписания соглашения посетили школьный музей.

    Фото: Санкт-Петербургская таможня


