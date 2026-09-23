При дальнейшем увеличении перевозок из Китая ставки могут вырасти

После периода относительной стабильности ставки на контейнерные перевозки из Китая в Россию в августе пошли в рост и пока не собираются останавливаться. О причинах сложившейся на рынке ситуации и перспективах ее развития SeaNews рассказал генеральный директор компании «ЛогЛаб» Сергей Верещагин.

С апреля по июль на рынке контейнерных перевозок из Китая сохранялась относительная стабильность, но начиная с августа ставки начали расти. Это связано с увеличением тарифной нагрузки на российском плече, наращиванием грузопотока из КНР, а также дефицитом согласованных планов и провозных мощностей со стороны Китайских железных дорог.

В настоящее время железнодорожная перевозка 40-футового контейнера по маршруту Шанхай – Москва стоит около 9,6 тыс. долларов против 8,2 тыс. долларов в начале августа.

Повышение ставок заметно и в годовой динамике. По нашим данным, средний индикативный уровень железнодорожной ставки в третьем квартале 2026 года составляет около 8,8 тыс. долларов за контейнер против примерно 5 тыс. долларов в таком же периоде 2025 года. При этом во втором квартале показатель также находился на уровне около 8,8 тыс. долларов против 6,6 тыс. долларов годом ранее.

В сентябре предпосылок для снижения ставок мы пока не видим. При сохранении текущего грузопотока и дефицита провозных возможностей стоимость перевозки, скорее всего, останется на повышенном уровне, а при дальнейшем увеличении объемов возможен рост.

Фото: «ЛогЛаб», РЖД

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