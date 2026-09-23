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В Забайкальске открыли движение по обновленному приемоотправочному парку
23.09.2026

При дальнейшем увеличении перевозок из Китая ставки могут вырасти

    • После периода относительной стабильности ставки на контейнерные перевозки из Китая в Россию в августе пошли в рост и пока не собираются останавливаться. О причинах сложившейся на рынке ситуации и перспективах ее развития SeaNews рассказал генеральный директор компании «ЛогЛаб» Сергей Верещагин.

    При дальнейшем увеличении перевозок из Китая ставки могут вырастиС апреля по июль на рынке контейнерных перевозок из Китая сохранялась относительная стабильность, но начиная с августа ставки начали расти. Это связано с увеличением тарифной нагрузки на российском плече, наращиванием грузопотока из КНР, а также дефицитом согласованных планов и провозных мощностей со стороны Китайских железных дорог.

    В настоящее время железнодорожная перевозка 40-футового контейнера по маршруту Шанхай – Москва стоит около 9,6 тыс. долларов против 8,2 тыс. долларов в начале августа.

    Повышение ставок заметно и в годовой динамике. По нашим данным, средний индикативный уровень железнодорожной ставки в третьем квартале 2026 года составляет около 8,8 тыс. долларов за контейнер против примерно 5 тыс. долларов в таком же периоде 2025 года. При этом во втором квартале показатель также находился на уровне около 8,8 тыс. долларов против 6,6 тыс. долларов годом ранее.

    В сентябре предпосылок для снижения ставок мы пока не видим. При сохранении текущего грузопотока и дефицита провозных возможностей стоимость перевозки, скорее всего, останется на повышенном уровне, а при дальнейшем увеличении объемов возможен рост.

    Фото: «ЛогЛаб», РЖД

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

     


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