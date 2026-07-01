В 2025 году с судов было потеряно 1478 контейнеров – из примерно 280 млн, перевозившихся морским транспортом, сообщается в ежегодном отчете World Shipping Council.

640 контейнеров, или 43% общего объема потерь 2025 года, ушло за борт с контейнеровоза «MSC Elsa 3» в мае 2025 года у берегов Индии.

Потери контейнеров в 2025 году почти в три раза больше, чем в предыдущем 2024, когда было потеряно 576 контейнеров. А в 2023 году был зафиксирован исторически минимальный объем потерь – всего 221 контейнер.

Максимум был зафиксирован в 2013 году, когда было потеряно 5578 контейнеров. Основной объем был потерян в связи с гибелью контейнеровоза «MOL Comfort», расколовшегося надвое в Индийском океане.

Следующие пики были в 2020 году, когда 1816 контейнеров было потеряно в Тихом океане с «ONE Apus», и в 2021 году, когда сгорел и затонул у берегов Шри-Ланки «X-Press Pearl».

Основные причины потерь, отмечают в WSC, связаны с экстремальными погодными условиями и пожарами, а также со смещением груза и иными происшествиями, включая посадку на мель.

В 2025 году был зафиксирован самый большой объем спасенных контейнеров – выловить удалось 128 ящиков. Правда, статистика по спасенным контейнерам ведется только с 2023 года.

Фото: Times of India