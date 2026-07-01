Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Потери контейнеров в 2025 году
01.07.2026

Потери контейнеров в 2025 году

    • В 2025 году с судов было потеряно 1478 контейнеров – из примерно 280 млн, перевозившихся морским транспортом, сообщается в ежегодном отчете World Shipping Council.

    640 контейнеров, или 43% общего объема потерь 2025 года, ушло за борт с контейнеровоза «MSC Elsa 3» в мае 2025 года у берегов Индии.

    Потери контейнеров в 2025 году почти в три раза больше, чем в предыдущем 2024, когда было потеряно 576 контейнеров. А в 2023 году был зафиксирован исторически минимальный объем потерь – всего 221 контейнер.

    Максимум был зафиксирован в 2013 году, когда было потеряно 5578 контейнеров. Основной объем был потерян в связи с гибелью контейнеровоза «MOL Comfort», расколовшегося надвое в Индийском океане.

    Следующие пики были в 2020 году, когда 1816 контейнеров было потеряно в Тихом океане с «ONE Apus», и в 2021 году, когда сгорел и затонул у берегов Шри-Ланки «X-Press Pearl».

    Основные причины потерь, отмечают в WSC, связаны с экстремальными погодными условиями и пожарами, а также со смещением груза и иными происшествиями, включая посадку на мель.

    В 2025 году был зафиксирован самый большой объем спасенных контейнеров – выловить удалось 128 ящиков. Правда, статистика по спасенным контейнерам ведется только с 2023 года.

    Фото: Times of India


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.06.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 4 месяца 2026
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-апреля 2026 года составил 63,2 млн TEU.
    Только для подписчиков
    Глобальноконтейнерные линииКонтейнерные перевозки
    0
    13.01.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2025
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 11 месяцев 2025 года составил 175,7 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2025ГлобальноКонтейнерные перевозки
    0
    08.05.2026
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности май 2026 года и статистика судозаходов за апрель 2026 года.
    2026FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    18.06.2026
    8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 8
    Самый вероятный сценарий на лето-осень 2026 года – дискомфорт из-за нагрузки на инфраструктуру и увеличение сроков доставки.
    Контейнерные перевозкиОКОМАставки
    0
    16.06.2026
    8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 6
    Слишком много факторов неопределенности. Дальнейший рост возможен, особенно ближе к высокому сезону.
    RAILSHIPКонтейнерные перевозкиставки
    0
    02.06.2026
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь 2026 года.
    2026FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%
    01.07.2026 Потери контейнеров в 2025 году
    30.06.2026 FESCO подписалась с Huayuan International Land Port (Datong) Group
    30.06.2026 Maersk повышает финансовый прогноз
    30.06.2026 Экспорт по жд в направлении Казахстана, 5 месяцев 2026
    30.06.2026 В Янино будут маркировать импорт по системе «Честный знак»
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    01.07.2026 В ЕАЭС продлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топлива
    01.07.2026 Новый таможенный пост на базе Шереметьевской таможни
    30.06.2026 На несколько дней будет закрыт для пропуска МАПП Ташанта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •