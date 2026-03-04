Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025
04.03.2026

Обновлен сервис FREIGHTMarket

    • Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков:

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности март 2026 года.

    Обращаем внимание, что это базовые ставки – они не учитывают надбавки, в том числе дополнительные сборы, которые линии вводят в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По надбавкам в связи с кризисом на Ближнем Востоке выйдет отдельная публикация.

    При прочих изменениях в ближайшие дни, сервис будет обновлен дополнительно.

    FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более чем 32 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026
    Ставки продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2026Drewryиндекс Drewry WCIФрахтовые ставки
    0
    20.02.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 8 неделя, 2026
    Ставки стоят на месте.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    04.03.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2026 в деталях
    Увеличился на 15,4%.
    Только для подписчиков
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    02.03.2026
    Грузы РЖД, 2 месяца 2026: снижение на 5,8%
    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 0,9%.
    2026ПогрузкаРЖД
    0
    23.01.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 4, 2026
    Ставки на некоторые направления увеличились.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское морезерновыеФрахтовые ставки
    0
    15.01.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 3 неделя, 2026
    Наблюдается снижение ставок.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.03.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    04.03.2026 Что в контейнерах у «Дела»
    04.03.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 вырос на 8,7%
    03.03.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 в деталях
    02.03.2026 Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском
    02.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •