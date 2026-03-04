Обновлен сервис FREIGHTMarket

Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков:
Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности март 2026 года.
Обращаем внимание, что это базовые ставки – они не учитывают надбавки, в том числе дополнительные сборы, которые линии вводят в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По надбавкам в связи с кризисом на Ближнем Востоке выйдет отдельная публикация.
При прочих изменениях в ближайшие дни, сервис будет обновлен дополнительно.
FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более чем 32 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов.
Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:
- экспорт / импорт
- 20’ / 40’
- рефы / сухие
- HC / TC / DC
- COC / SOC
А также:
- Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
- Количество судозаходов по линиям за последний месяц
- Вместимость судов на сервисах
- Суммарная вместимость линий
Особенности сервиса:
- Интерактивный пользовательский интерфейс
- Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
- Помесячная динамика ставок
- История и сравнение ставок
- Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
- География сервисов на карте
- Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)
Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.
Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.
Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9
Фото: SeaNews