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Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2023 года: перевозки автомобилей увеличились в 2,2 раза
08.10.2026

Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2026

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 9 месяцев 2026 года составили 5 млн 911 тыс. TEU, на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 2 млн 214,5 тыс. TEU – на 0,1% больше, чем годом ранее, в импорте – 1 млн 529,3 тыс. TEU (+23,7%), в экспорте – 1 млн 294,8 тыс. TEU (-2,1%), в транзите прошло 872,2 тыс. TEU (+1,1%).

    По информации компании, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 4 млн 297,8 тыс. TEU – на 7,1% больше, чем годом ранее, в том числе во внутреннем сообщении – 981,4 тыс. TEU (-1,3%), в импортном – 1 млн 381,3 тыс. TEU (+25,2%), в экспортном – 1 млн 211,5 тыс. TEU (-3,1%), в транзитном – 723,6 тыс. TEU (+5,4%).

    В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 61,1 млн тонн, на 2% больше, чем в январе-августе 2025 года.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах зерна (в 1,6 раза до 136,2 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих – в 1,5 раза до 318,1 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 27,4% до 308,1 тыс. TEU, цветной руды и серного сырья (+24,4% до 32,3 тыс. TEU), промышленных товаров (+21,3% до 390,3 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках цветных металлов (+13,9% до 139,1 тыс. TEU), химикатов и соды (+5,6% до 623,9 тыс. TEU), черных металлов (+3,8% до, 169 тыс. TEU), метизов (+21,6% до 382,7 тыс. TEU), картофеля, овощей и фруктов (+7,2% до 8,5 тыс. TEU).

    Увеличились перевозки в контейнерах нефтяных грузов (+7% до 75,1 тыс. TEU), остальных и сборных грузов (+7,2% до 162,7 тыс. TEU), продуктов перемола (+4,4% до 34 тыс. TEU).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок лесных грузов – на 15% до 379,7 тыс. TEU, строительных грузов – на 7,1% до 123,6 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – на 10,9% 300,3 тыс. TEU, рыбы – на 9,3% до 23,7 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах бумаги снизились на 5,1% до 279,1 тыс. TEU, мяса и масла животных – на 5,4% до 19,8 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 10,4% до 252,2 тыс. TEU.

    В августе во всех видах сообщения было перевезено 651,9 тыс. TEU (груженых и порожних), на 7,2% больше, чем годом ранее, и на 2% меньше, чем в предыдущем месяце. Объем перевозок груженых контейнеров составил по подсчетам SeaNews 477,3 тыс. TEU.

    Фото: РЖД


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