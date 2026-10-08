Железнодорожный рекорд FESCO

Транспортная группа FESCO в сентябре отправила рекордные 20 контейнерных поездов с импортными грузами из Владивостока в Санкт-Петербург. Это вдвое превышает среднемесячный объем отправок по этому маршруту в 2026 году.

Как сообщили SeaNews в Группе, всего за прошлый месяц из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Группу) до станций Автово и Заневский Пост FESCO отправила более 2,6 тыс. TEU. Преимущественно это товары из Китая, а также других стран Азии, доставленные в ВМТП регулярными морскими сервисами FESCO.

Среднее транзитное время перевозки в составе ускоренных контейнерных поездов составляет 12-14 дней. FESCO также может обеспечить автодоставку контейнеров до склада клиента в Санкт-Петербурге и соседних регионах благодаря собственному автопарку. Кроме того, прибывшие грузы клиенты могут отправить дальше в Калининград регулярным каботажным сервисом FESCO в рамках единой сквозной перевозки.

«Наряду с нашей морской линией из Азии в Санкт-Петербург через Суэцкий канал, мы усиливаем сухопутное плечо и наращиваем железнодорожные перевозки из Владивостока на Северо-Запад, что особенно актуально с учетом роста импортных грузопотоков через Дальний Восток. Достигнутый в сентябре рекорд – не предел, мы готовы дальше наращивать отправки по маршруту, предлагая рынку комплексные логистические решения любой сложности», – отметил директор филиала «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) в Санкт-Петербурге Георгий Ремизов.

Фото: FESCO