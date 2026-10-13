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Китай и Юго-Восточная Азия: новые возможности международного сотрудничества для бизнеса
13.10.2026

Расширена география FESCO Caravan Shuttle

    • Транспортная группа FESCO расширила географию железнодорожного контейнерного сервиса FESCO Caravan Shuttle из Китая в Казахстан и Узбекистан через сухопутные погранпереходы, добавив перевозки из Урумчи.

    Как сообщили SeaNews в Группе, с конца августа по новому маршруту FESCO отправила уже четыре контейнерных поезда на станции Чукурсай в Ташкенте (Узбекистан) и Бурундай вблизи Алматы (Казахстан). Составы проследовали через пункт пропуска Хоргос – Алтынколь. Средний срок доставки составил 9 суток.

    В дальнейшем регулярные отправки из Урумчи планируется выполнять с частотой от одного контейнерного поезда в месяц.

    «Запуск отправок из Урумчи в дополнение к перевозкам из Сианя и Чэнду позволяет нам расширить присутствие в западной части Китая и предложить грузоотправителям дополнительные варианты доставки в Казахстан и Узбекистан. Урумчи – важный торгово-логистический центр, связывающий западные регионы Китая с рынками Центральной Азии. Мы видим потенциал этого направления и намерены обеспечивать отправки на регулярной основе, ориентируясь на спрос со стороны клиентов», – отметил генеральный директор «ФЕСКО Центральная Азия» (входит в FESCO) Максим Буханов.

    FESCO Caravan Shuttle был запущен в июле 2026 года для перевозки контейнерных грузов из городов Китая в Казахстан и Узбекистан через сухопутные пограничные переходы Достык и Алтынколь. Первые отправки состоялись из Сианя. Сервис ориентирован на доставку широкого спектра грузов, включая товары народного потребления, промышленную продукцию, оборудование и комплектующие.

    Фото: FESCO


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