ZIM повысил прогноз на итоги 2026 года

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. повысил прогноз на финансовые итоги 2026 года на фоне сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры и высоких фрахтовых ставок.

Как сообщили SeaNews в компании, прогноз по скорректированному показателю EBITDA повышен на 30%, по скорректированной операционной прибыли (EBIT) – на 72%.

Таким образом, согласно обновленному прогнозу, скорректированная EBITDA теперь ожидается на уровне в вилке 2,7-3 млрд долларов, скорректированная операционная прибыль – между 2 и 2,4 млрд долларов.

Ранее прогнозировалась скорректированная EBITDA в размере 2-2,4 млрд долларов и скорректированная операционная прибыль между 700 млн и 1,1 млрд долларов.

Фото: Shipspotting / Robbie Cox