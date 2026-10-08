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ZIM повысил прогноз на итоги 2026 года
08.10.2026

ZIM повысил прогноз на итоги 2026 года

    • ZIM Integrated Shipping Services Ltd. повысил прогноз на финансовые итоги 2026 года на фоне сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры и высоких фрахтовых ставок.

    Как сообщили SeaNews в компании, прогноз по скорректированному показателю EBITDA повышен на 30%, по скорректированной операционной прибыли (EBIT) – на 72%.

    Таким образом, согласно обновленному прогнозу, скорректированная EBITDA теперь ожидается на уровне в вилке 2,7-3 млрд долларов, скорректированная операционная прибыль – между 2 и 2,4 млрд долларов.

    Ранее прогнозировалась скорректированная EBITDA в размере 2-2,4 млрд долларов и скорректированная операционная прибыль между 700 млн и 1,1 млрд долларов.

    Фото: Shipspotting / Robbie Cox


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