Финансовые результаты Совкомфлота, 1 квартал 2026

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2026 года.

Как сообщили SeaNews в группе, по итогам первого квартала 2026 года выручка составила 444 млн долларов, на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента повысилась на 55% до 345 млн долларов.

Эксплуатационные расходы по сравнению с показателем первого квартала 2025 года выросли на 8% до 106 млн долларов, общие и административные расходы – на 41% до 31 млн долларов.

Показатель EBITDA составил 227 млн долларов (+116% к первому кварталу 2025 года) с рентабельностью в размере 66% (против 47% в прошлом году).

Прибыль по итогам первого квартала 2026 года составила 94 млн долларов против убытка в 393 млн долларов в первом квартале 2025 года.

Скорректированная чистая прибыль составила 84 млн долларов (1 кв. 2025 – скорректированный чистый убыток в 1 млн долларов).

Скорректированная чистая прибыль по МСФО составила 6,6 млрд рублей против чистого убытка в 104 млн рублей в первом квартале 2025 года.

Прибыль на акцию составила 2,78 рублей против убытка на акцию в размере 0,04 рублей за аналогичный период в 2025 году.

Чистый долг на 31 марта 2026 года составлял 312 млн долларов.

«В отчетном периоде компания продемонстрировала устойчивую положительную динамику выручки и рентабельности деятельности, что было достигнуто благодаря высокому уровню обеспеченности флота долгосрочными контрактами, в т.ч. с учетом пополнения флота для работы в индустриальных сегментах бизнеса, а также высокой конъюнктуре танкерного рынка», – говорится в сообщении группы.

