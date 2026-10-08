Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026

По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в октябре этого года ставка на LI-FO перевозку 40-футового HC-контейнера из Владивостока в Хошимин (Вьетнам) составляет в среднем 1463 доллара. На направлении Хошимин – Владивосток в среднем ставка FI-LO находится на уровне 2653 доллара.
Средняя ставка за 20-футовый DC-контейнер составляет в экспорте (условия LI-FO) 894 доллара, в импорте (FI-LO) – 1675 долларов.
Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Владивосток – Хошимин в октябре 2026 года находится на уровне 1463 доллара, в импорте – 2326 долларов.
На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 894 доллара, в импорте – 1604 доллара.
Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Владивосток – Хошимин в октябре находится на уровне 1463 доллара. В обратном направлении ставка составляет 2955 долларов.
На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 894 доллара, в импорте – 1760 долларов.
Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок семи линий, работающих на данном маршруте, – CK Line, FESCO, Hua Xin Lines, MSC, Panda Express Line, Sinokor и SITC.
По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки на направлении Владивосток – Хошимин в октябре предлагает компания CK Line: за 40-футовый контейнер – 1150 долларов, за 20-футовый контейнер – 800 долларов.
В импорте самые низкие ставки в октябре также у CK Line – 1950 долларов за 40-футовый и 1350 долларов за 20-футовый контейнер.
В сентябре этого года в порты Владивостока из Вьетнама был совершен 1 прямой заход контейнеровоза.
За срок с апреля 2024 по сентябрь 2026 года включительно, за который имеются данные, больше всего провозных мощностей на направлении Владивосток – Хошимин было задействовано в августе и сентябре 2026 года – по 1730 TEU.
Текущие ставки, динамика ставок за последние 7 месяцев по более чем 25 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, а также расписания линий доступны подписчикам аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.
Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:
- экспорт / импорт
- 20’ / 40’
- рефы / сухие
- HC / TC / DC
- COC / SOC
А также:
- Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
- Количество судозаходов по линиям за последний месяц
- Вместимость судов на сервисах
- Суммарная вместимость линий
Особенности сервиса:
- Интерактивный пользовательский интерфейс
- Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
- Помесячная динамика ставок
- История и сравнение ставок
- Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
- География сервисов на карте
- Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)
Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.
Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.
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