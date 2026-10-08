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08.10.2026

Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026

    • По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в октябре этого года ставка на LI-FO перевозку 40-футового HC-контейнера из Владивостока в Хошимин (Вьетнам) составляет в среднем 1463 доллара. На направлении Хошимин – Владивосток в среднем ставка FI-LO находится на уровне 2653 доллара.

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

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    Средняя ставка за 20-футовый DC-контейнер составляет в экспорте (условия LI-FO) 894 доллара, в импорте (FI-LO) – 1675 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026

    Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Владивосток – Хошимин в октябре 2026 года находится на уровне 1463 доллара, в импорте – 2326 долларов.

    На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 894 доллара, в импорте – 1604 доллара.

    Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026

    Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Владивосток – Хошимин в октябре находится на уровне 1463 доллара. В обратном направлении ставка составляет 2955 долларов.

    На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 894 доллара, в импорте – 1760 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026

    Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок семи линий, работающих на данном маршруте, – CK Line, FESCO, Hua Xin Lines, MSC, Panda Express Line, Sinokor и SITC.

    По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки на направлении Владивосток – Хошимин в октябре предлагает компания CK Line: за 40-футовый контейнер – 1150 долларов, за 20-футовый контейнер – 800 долларов.

    В импорте самые низкие ставки в октябре также у CK Line – 1950 долларов за 40-футовый и 1350 долларов за 20-футовый контейнер.

    В сентябре этого года в порты Владивостока из Вьетнама был совершен 1 прямой заход контейнеровоза.

    За срок с апреля 2024 по сентябрь 2026 года включительно, за который имеются данные, больше всего провозных мощностей на направлении Владивосток – Хошимин было задействовано в августе и сентябре 2026 года – по 1730 TEU.

    Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026

    Текущие ставки, динамика ставок за последние 7 месяцев по более чем 25 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, а также расписания линий доступны подписчикам аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9


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