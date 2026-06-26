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Первая партия пиломатериалов из Алтайского края в Индию
26.06.2026

Первая партия пиломатериалов из Алтайского края в Индию

    • 19 июня специалисты испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели исследования партии пиломатериалов общим объёмом 47,5 куб. м, которая была подготовлена к отгрузке на индийский рынок, сообщили SeaNews в пресс-службе ведомства.

    Согласно установленным нормам страны-получателя, весь объём продукции прошёл через обязательную лабораторную проверку на наличие карантинных для Индии вредителей. По итогам проведённых анализов запрещенных к ввозу в страну организмов в образцах обнаружено не было. Груз полностью отвечал всем фитосанитарным стандартам, предъявляемым индийской стороной. На основании полученных результатов проверки алтайское предприятие, являющееся владельцем продукции, получило заключение о карантинном фитосанитарном состоянии, подтверждающее соответствие необходимым требованиям.

    Поставки древесины из Алтайского края в Индию были приостановлены на несколько лет. Ранее, в период с 2021-2022гг. объём отгруженной в эту страну продукции составил 500 куб. м.

    С начала 2026 года суммарный объём экспортируемых лесоматериалов из Алтайского края, прошедших проверку ЦОК АПК, составил свыше 240 тыс. куб. м, которые были направлены в 18 государств мира.

    Фото: пресс-служба ЦОК АПК


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