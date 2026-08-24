Запущена программа льготного финансирования «Лизинг судов»

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) принял решение о запуске новой программы льготного финансирования «Лизинг судов». Как сообщили SeaNews в пресс-службе Фонда, программа разработана совместно с Минпромторгом России, отраслевым сообществом и направлена на поддержку строительства в России пассажирских, грузовых, рыбопромысловых и технических судов за счет предоставления льготного заемного финансирования лизинговым компаниям.

«Новая программа ФРП окажет поддержку российским верфям и будет способствовать обновлению пассажирского, грузового, рыбопромыслового и технического флота. В рамках программы Фонд начнет предоставлять льготные займы в размере до 3 млрд рублей по ставке 1% или 3% годовых на срок до 15 или 25 лет в зависимости от типа судна», – рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Сумма займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) составит от 100 млн до 3 млрд рублей. Максимальный размер займа может достигать 97% стоимости строительства пассажирского судна и 90% стоимости строительства грузового, рыбопромыслового или технического судна.

Срок льготного финансирования Фонда составит до 25 лет при строительстве пассажирского судна и до 15 лет – в случае грузовых, рыбопромысловых и технических судов.

Процентная ставка по займам ФРП составит 1% годовых для проектов строительства пассажирских судов и 3% годовых – для проектов строительства грузовых, рыбопромысловых и технических судов. При этом средневзвешенная стоимость лизинга судов, построенных с использованием средств Фонда, не превысит 4,5% годовых для пассажирских судов и 8% годовых – для остальных судов.

Так, при строительстве пассажирского судна стоимостью 1 млрд рублей размер займа ФРП может достигать 970 млн рублей по ставке 1% годовых сроком до 25 лет. Оставшиеся 30 млн рублей обеспечиваются за счет собственных средств лизинговой компании или лизингополучателя. При этом средневзвешенная стоимость лизинга такого судна не превысит 4,5% годовых.

Обеспечением исполнения обязательств по займам новой программы будут выступать независимые банковские гарантии или гарантии ВЭБ.РФ.

Фото: ОСК