Evergreen строит фидерные контейнеровозы
30.01.2026

    • Evergreen разместил в Китае заказ на строительство 23 контейнеровозов. Как сообщает Splash24/7, общая стоимость контрактов составляет порядка 1,47 млрд долларов.

    В новый пакет входят как фидерные суда, так и среднетоннажные контенйеровозы. Заказ распределен между двумя верфями в составе группы Yangzijiang – CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding и Jiangsu New Yangzi Shipbuilding.

    На CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding через дочернюю структуру линии Evergreen Marine Asia заказано 16 фидерных контейнеровозов вместимостью около 3,1 тыс. TEU. Jiangsu New Yangzi Shipbuilding построит 7 постпанамаксов вместимостью 5,9 тыс. TEU.

    Как следует из сообщений Evergreen на бирже, стоимость постпанамаксов составляет между 67 и 82 млн долларов за судно, соответственно, все семь обойдутся в сумму от 469 до 574 млн долларов.

    Фидерные контейнеровозы стоят от 46 до 56 млн каждое, исходя из этого, весь заказ на 16 судов может стоить от 736 до 896 млн долларов.

    Evergreen на сегодня занимает седьмое место в глобальном рейтинге контейнерных линий по вместимости флота. До последнего заказа он оперировал флотом, состоящим из порядка 240 судов, а портфель заказов превышал 50 контейнеровозов.

    Фото: Shipspotting / F.Vornholt


