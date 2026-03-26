6 млн километров

С 2023 года беспилотные грузовики КАМАЗа в ходе испытаний на трассах М-11 (Нева) и ЦКАД прошли около 6 млн км, сообщает Ростех в своем макс-канале. За весь период тестирования они перевезли 732 тыс. кубометров груза, при этом не было зафиксировано ни аварий, ни нарушений.

Сейчас в испытаниях задействованы 18 транспортных средств. Беспилотники курсируют с ограничением скорости до 89 км/ч. Для контроля дорожной обстановки используются радары, лидары и камеры, отслеживающие разметку и окружающую обстановку.

Во всех машинах также присутствуют квалифицированные водители-испытатели. Их главная задача – контроль за работой автоматизированных систем вождения, обеспечение безопасности движения автомобиля, а также маневрирование на «первой и последней миле».

Для предотвращения аварийных ситуаций на дороге КАМАЗ разработал программу «Виртуальный полигон». В ней моделируются и отрабатываются возможные инциденты с участием беспилотников. Также происходит настройка алгоритмов поведения машин для автономного движения на трассе М-11.

Фото (скриншот видео): Ростех