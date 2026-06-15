ФГК начала перевозку в первом восьмиосном полувагоне «БАМ»

Федеральная грузовая компания приступила к тестовым перевозкам различной номенклатуры грузов в 8-осном полувагоне «БАМ». Как сообщает компания, первым грузом для 8-осного полувагона модели 12-5992 «БАМ» стал минеральный концентрат галит в биг-бэгах – техническая соль, предназначенная для нужд нефтяной промышленности.

«Специально под эту перевозку специалисты одного из наших ключевых клиентов разработали технические условия, адаптированные под специфику груза и подвижного состава. Благодаря точному соблюдению этих условий груз прошел маршрут из Пермского края в Удмуртию без повреждений. Погрузка и выгрузка выполнялись в штатном режиме с применением мостового крана. Второй номенклатурой стал щебень, погруженный в рамках услуги комплексного транспортного обслуживания на транспортно-эксплуатационном участке Качканар на Среднем Урале и направленный в адрес дорожно-строительных организаций Поволжья для реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Полувагон «БАМ» в перспективе будет способствовать решению комплексной задачи ОАО «РЖД» по развитию и повышению провозной способности железнодорожной инфраструктуры на лимитирующих направлениях, прежде всего Восточного полигона», – подчеркнул генеральный директор АО «ФГК» Дмитрий Мурев.

Как отметил заместитель генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Андрей Абакумов, «БАМ – это не просто инновационный полувагон. Наша разработка – полужёсткий сцеп – позволяет составлять поезда с гораздо большей массой грузов и сохраняет важную особенность – возможность проведения технического обслуживания и ремонта на существующей инфраструктуре. Уралвагонзавод готов и далее развивать модельный ряд и разрабатывать максимально практичный и экономически выгодный подвижной состав. Результаты испытаний по перевозке грузов подтверждают технические и эксплуатационные характеристики нашей разработки».

8-осный полувагон модели 12-5992 «БАМ» разработан по заказу АО «ФГК» Уральским конструкторским бюро вагоностроения (ООО «УКБВ»), опытный образец изготовлен АО «НПК «Уралвагонзавод» (в составе АО «Концерн Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») и имеет улучшенные технические характеристики – грузоподъемность 151 тонна и объём кузова 166 куб. м.

Полувагон «БАМ» отличается техническими параметрами по отношению к двум инновационным полувагонам, в частности большей шириной 3,34 м (+0,14 м) и высотой 4,1 м (+0,23 м). Это обеспечивает длину вагона в размере 21,96 м (что меньше на -5,88 м чем длина двух инновационных полувагонов) и позволяет перевозить в одном поезде, состоящем из 45 вагонов «БАМ», до 6 795 тонн груза, что на 27,6% больше, чем в инновационных полувагонах с улучшенными техническими характеристиками. Кроме того, такой поезд позволит перевозить на 755 тонн больше грузов, чем аналогичный поезд, состоящий из 8-осных полувагонов «Урал».

Фото: ФГК