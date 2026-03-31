Беспилотные КАМАЗы вышли на М-12

31 марта в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» при участии Президента РФ Владимира Путина состоялся запуск движения беспилотных магистральных тягачей КАМАЗ по трассе М-12 «Восток».

Как сообщили SeaNews в ПАО «КАМАЗ», в церемонии запуска движения беспилотных грузовиков также приняли участие вице-премьер РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Андрей Никитин, заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по взаимодействию с органами государственной власти Михаил Матасов, представители бизнеса, госорганов и грузоперевозчики.

Высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) КАМАЗ проекта «Маяк-2» выведены на М-12 в рамках расширения экспериментального правового режима проекта «Беспилотные логистические коридоры». Увеличение плеча перевозок расширяет для транспортных компаний логистические возможности и повышает вариативность доставки грузов.

Первый этап этого федерального проекта, напомнили в компании, стартовал в июне 2023 года – на начальном этапе по трассе М-11 «Нева» были запущены три беспилотных магистральных тягача КАМАЗ. Впоследствии было принято решение расширить географию проекта: в августе 2024 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешившее запуск беспилотных грузоперевозок на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области и на трассе М-12 «Восток». В апреле 2025 года «КАМАЗ» участвовал в запуске беспилотного движения на трассе А113 (ЦКАД).

Сейчас на трассе М-11 и ЦКАД успешно эксплуатируются 18 единиц высокоавтоматизированных грузовиков КАМАЗ. Машины перевозят реальные грузы, в кабине при этом находится инженер-испытатель, который контролирует процесс. Беспилотные грузовики КАМАЗ за время испытаний на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД прошли около 6 млн километров и перевезли 732 тыс. кубометров грузов.

Основное отличие ВАТС проекта «Маяк-1» от «Маяк-2» – это санкционно устойчивое производство. Так, инженерами компании были заменены боковые радары с АМ на ОЕМ, что позволило увеличить точность определения скорости с 0,6 до 0,16, увеличена дальность распознавания объектов с 45 м до 80 м, также улучшена система связи.

За период действия программы экспериментально-правового режима компанией значительно усовершенствованы технологии ВАТС. В частности, проведена доработка и настройка алгоритма удержания в полосе, увеличена дальность машинного зрения распознавания с 80 м до 120 м, дальность радарного зрения увеличена с 50 м до 80 м, дальность лидарного зрения – с 60 м до 120 м; с 16 м до 100 м увеличено расстояние детектирования полосы.

«Введение экспериментально-правового режима на трассе М-11 «Нева» в своё время дало нам возможность запустить высокоавтоматизированные транспортные средства КАМАЗ на дорогах общего пользования и сейчас позволяет нам тестировать наши разработки в реальных условиях. За последний год были достигнуты значительные успехи. Сегодня инженеры компании работают над очередной улучшенной версией автомобиля – «МАЯК-3» максимально приблизит проект к серийному производству. В нём реализованы элементы дублирования управления по вычислителю, рулевой и тормозной системе. Появилась система очистки сенсоров, что особенно важно в весенне-осенний период. В общую систему технического зрения введён полуприцеп. Планируется оснащение высокоавтоматизированных средств КАМАЗ «умными» полуприцепами, укомплектованными элементами сенсорики, это повысит безопасность автопоездов и представит возможность значительно расширить функционал беспилотных грузовых автомобилей», – прокомментировал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

««КАМАЗ» остаётся единственным российским производителем высокоавтоматизированных транспортных средств на базе грузового шасси собственного производства, – подчеркнули в компании. – Запуск на М-12 демонстрирует технологическую готовность компании и страны к переходу на беспилотный транспорт».

Фото: пресс-служба Кремля