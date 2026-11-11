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ЕЭК унифицирует процедуру электронной сертификации происхождения товаров
11.11.2026

ЕЭК унифицирует процедуру электронной сертификации происхождения товаров

    • Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 10 ноября одобрила методические рекомендации, следование которым позволит государствам Евразийского экономического союза синхронизировать процесс перевода процедуры получения сертификата о происхождении товара – от подачи заявителем обращения в уполномоченную организацию до верификации выданного ему документа – в электронный вид. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

    «Методические рекомендации приняты для обеспечения единого подхода к созданию организациями, ответственными в странах ЕАЭС за сертификацию происхождения товаров, электронных баз выданных сертификатов и последующему переходу на полностью электронный формат их оформления. Речь идет о торгово-промышленных палатах Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также казахстанской Национальной палате предпринимателей «Атамекен». Унификация национальных процедур является важным шагом, направленным на углубление евразийской интеграции и исполнение международных обязательств по преференциальным соглашениям с третьими странами», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    Принятый документ станет основой для создания новых и донастройки действующих цифровых решений, внедряемых в государствах-членах для ускорения операций, связанных с подготовкой документации при экспорте товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, и обеспечения удобства лиц, обращающихся за сертификатами преференциальных и непреференциальных форм.

    Принятие методических рекомендаций предусмотрено дорожной картой по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», утвержденной распоряжением Совета ЕЭК от 21 декабря 2025 года № 39, и направлено на реализацию договоренностей, закрепленных в Соглашении о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, подписанном 4 декабря 2023 года.

    Фото: пресс-служба ЕЭК


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