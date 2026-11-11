ЕЭК унифицирует процедуру электронной сертификации происхождения товаров

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 10 ноября одобрила методические рекомендации, следование которым позволит государствам Евразийского экономического союза синхронизировать процесс перевода процедуры получения сертификата о происхождении товара – от подачи заявителем обращения в уполномоченную организацию до верификации выданного ему документа – в электронный вид. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Методические рекомендации приняты для обеспечения единого подхода к созданию организациями, ответственными в странах ЕАЭС за сертификацию происхождения товаров, электронных баз выданных сертификатов и последующему переходу на полностью электронный формат их оформления. Речь идет о торгово-промышленных палатах Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также казахстанской Национальной палате предпринимателей «Атамекен». Унификация национальных процедур является важным шагом, направленным на углубление евразийской интеграции и исполнение международных обязательств по преференциальным соглашениям с третьими странами», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Принятый документ станет основой для создания новых и донастройки действующих цифровых решений, внедряемых в государствах-членах для ускорения операций, связанных с подготовкой документации при экспорте товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, и обеспечения удобства лиц, обращающихся за сертификатами преференциальных и непреференциальных форм.

Принятие методических рекомендаций предусмотрено дорожной картой по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», утвержденной распоряжением Совета ЕЭК от 21 декабря 2025 года № 39, и направлено на реализацию договоренностей, закрепленных в Соглашении о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, подписанном 4 декабря 2023 года.

Фото: пресс-служба ЕЭК