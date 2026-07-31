Начался второй этап применения навигационных пломб

С 31 июля 2026 года на территории Евразийского экономического союза начинается осуществление II этапа отслеживания перевозок, осуществляемых по территории двух и более государств-членов ЕАЭС с применением навигационных пломб. Об этом SeaNews рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

Навигационные пломбы будут накладываться на все автомобильные транспортные средства, которые перевозят товары по территориям двух и более государств-членов ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Кроме того, применение навигационных пломб должно осуществляться и в отношении товаров, классифицируемых в товарных позициях 4303 (изделия из меха), 6101 – 6106 (трикотажные пальто, куртки, костюмы, рубашки), 6110 (свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты вязаные), 6401 – 6405 (обувь), 8517 (телефоны, смартфоны, антенны, части ЭВМ), 8519 (звукозапись и воспроизведение), 8521 (видеозапись-воспроизведение), 8525 – 8528 (аппаратура для радио-телевидения, радиолокационная, мониторы) ТН ВЭД ЕАЭС, перемещаемых железнодорожным транспортом также при применении процедуры таможенного транзита.

Контроль за перевозками с применением навигационных пломб осуществляется уполномоченными национальными Операторами пломбирования. В Российской Федерации таким оператором является Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития цифровых платформ» (ООО «ЦРЦП»).

Фото: пресс-служба Минтранса