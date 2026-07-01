Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС

С 29 июня вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Ожидается, что практическая реализация соглашения обеспечит не только переход на новый уровень администрирования таможенного транзита в рамках ЕАЭС, но и откроет возможность присоединения к ней заинтересованных стран, не входящих в Союз.

Нормы соглашения, подчеркивают в ЕЭК, базируются на лучшем мировом опыте и закладывают принципиально новый уровень взаимодействия таможенных служб стран ЕАЭС и третьих стран в рамках контроля транзитных перевозок товаров, а также открывают дополнительные возможности для развития трансграничной торговли.

«Внедрение единой системы таможенного транзита ЕАЭС, в том числе подключение к ней третьих стран, позволит повысить уровень безопасности и прозрачности трансграничных перевозок, достичь бесшовности перевозок на евразийском пространстве и существенно снизить расходы бизнеса на доставку грузов до места назначения», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев.

В числе ключевых нововведений соглашения следует выделить интеграцию информационных систем таможенных органов стран ЕАЭС и третьих стран для обмена данными о транзитных декларациях, результатах таможенного контроля и статусе перевозок. Взаимодействие будет осуществляться на основе единой транзитной декларации, формат и порядок заполнения которой будут едиными для всех договаривающихся сторон.

В качестве прогрессивного инструмента контроля перевозок в соглашении предусмотрено использование электронных навигационных пломб, а также заложен механизм взаимного признания результатов таможенного контроля.

«Единая система таможенного транзита ЕАЭС будет способствовать расширению географии поставок: упрощенные транзитные процедуры сделают более привлекательными маршруты по таможенной территории ЕАЭС и третьих стран, стимулируя выход на новые рынки», – подчеркнул С.Шкляев.

Фото: ФТС