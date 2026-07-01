Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%
01.07.2026

Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС

    • С 29 июня вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

    Ожидается, что практическая реализация соглашения обеспечит не только переход на новый уровень администрирования таможенного транзита в рамках ЕАЭС, но и откроет возможность присоединения к ней заинтересованных стран, не входящих в Союз.

    Нормы соглашения, подчеркивают в ЕЭК, базируются на лучшем мировом опыте и закладывают принципиально новый уровень взаимодействия таможенных служб стран ЕАЭС и третьих стран в рамках контроля транзитных перевозок товаров, а также открывают дополнительные возможности для развития трансграничной торговли.

    «Внедрение единой системы таможенного транзита ЕАЭС, в том числе подключение к ней третьих стран, позволит повысить уровень безопасности и прозрачности трансграничных перевозок, достичь бесшовности перевозок на евразийском пространстве и существенно снизить расходы бизнеса на доставку грузов до места назначения», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев.

    В числе ключевых нововведений соглашения следует выделить интеграцию информационных систем таможенных органов стран ЕАЭС и третьих стран для обмена данными о транзитных декларациях, результатах таможенного контроля и статусе перевозок. Взаимодействие будет осуществляться на основе единой транзитной декларации, формат и порядок заполнения которой будут едиными для всех договаривающихся сторон.

    В качестве прогрессивного инструмента контроля перевозок в соглашении предусмотрено использование электронных навигационных пломб, а также заложен механизм взаимного признания результатов таможенного контроля.

    «Единая система таможенного транзита ЕАЭС будет способствовать расширению географии поставок: упрощенные транзитные процедуры сделают более привлекательными маршруты по таможенной территории ЕАЭС и третьих стран, стимулируя выход на новые рынки», – подчеркнул С.Шкляев.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.06.2026
    FESCO расширяет сотрудничество с Калининградской областью
    Подписано соглашение о сотрудничестве в логистической сфере
    FESCO КалининградПМЭФСоглашение
    0
    27.03.2026
    Роторные паруса с китайским акцентом
    Финская Norsepower подписала соглашение с COSCO Shipping Heavy Industry Equipment о сотрудничестве в сфере проектирования, производства, продаж и установки роторных парусов.
    COSCONorsepowerроторные парусаСоглашение
    0
    01.04.2026
    Соглашение о развитии жд логистики между Россией и Вьетнамом
    Подписали ГК «Дело» и вьетнамская RATRACO
    RATRACOВьетнамГК "Дело"Соглашение
    0
    29.05.2026
    Подписано соглашение по развитию и применению технологий морских дронов
    АНО «Центр беспилотных систем Приморского края» и фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» договорились о сотрудничестве в сфере развития и применения технологий надводных и подводных беспилотных и автономных систем (морских дронов).
    беспилотные технологииИнновацииморские дроныСоглашение
    0
    18.03.2026
    «РЖД Логистика» и «Логсофт» договорились о сотрудничестве
    В сфере железнодорожных перевозок
    Зерновые грузыКазахстанРЖД ЛогистикаСоглашение
    0
    28.05.2026
    Железные дороги России и Казахстана формируют единое цифровое пространство
    План действий рассчитан на перспективу до конца 2028 года.
    Казахстан темир жолыРЖДСоглашениеЦифровизация
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%
    01.07.2026 Потери контейнеров в 2025 году
    30.06.2026 FESCO подписалась с Huayuan International Land Port (Datong) Group
    30.06.2026 Maersk повышает финансовый прогноз
    30.06.2026 Экспорт по жд в направлении Казахстана, 5 месяцев 2026
    30.06.2026 В Янино будут маркировать импорт по системе «Честный знак»
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    01.07.2026 В ЕАЭС продлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топлива
    01.07.2026 Новый таможенный пост на базе Шереметьевской таможни
    30.06.2026 На несколько дней будет закрыт для пропуска МАПП Ташанта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •