Мурманский балкерный терминал подвел итоги десяти месяцев

Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в группу компаний «Портовый Альянс») за январь–октябрь текущего года выгрузил более 45,3 тыс. вагонов, или 3,3 млн тонн грузов.

Как сообщили SeaNews в компании, среднесуточный показатель выгрузки составил 149 вагонов против 102 вагонов за аналогичный период 2025 года — рост на 46%. Всего годом ранее за этот же период терминал обработал более 31,1 тыс. вагонов, или 2,2 млн тонн грузов.

С января этого года Мурманский балкерный терминал начал перегружать экспортные калийные удобрения на постоянной основе, при этом наиболее результативными стали март, июль и сентябрь.

В марте МБТ обрабатывал в среднем 205 вагонов в сутки — тогда терминал обеспечил выполнение срочного контракта на поставку 100 тыс. тонн белорусских калийных удобрений, компенсировав ограничения на балтийском направлении.

В июле показатель составил 170 вагонов, превысив среднесуточную выгрузку июля 2025 года в 4 раза.

В сентябре Мурманский балкерный терминал впервые отправил партию калийных удобрений по Северному морскому пути в Китай (при среднесуточной выгрузке 164 вагона).

«Высокая динамика достигнута за счет совокупности факторов, среди которых — четкая координация работы производственной службы и службы железнодорожного транспорта МБТ с коллегами станции Мурманск и Дирекции управления движением ОАО «РЖД». Рост выгрузки обусловлен также обновлением жд инфраструктуры, модернизацией перегрузочного оборудования терминала», — прокомментировал директор по железнодорожному транспорту МБТ Дмитрий Апасов.

В рамках проекта развития на МБТ были устроены дополнительные пути комплекса «Апатит». Это удвоило фронт параллельной выгрузки — с 9 до 18 вагонов, сократило время обработки составов за счет уменьшения маневровых операций, исключило взаимные задержки и снизило нагрузку на инфраструктуру грузового двора порта.

Модернизация бункеров и конвейерных линий комплекса «Минеральные удобрения» позволила сократить время обработки группы вагонов до 25 минут и увеличить скорость погрузки судов до 1 400 т/ч.

«Ключевым фактором роста стал переход терминала к специализации. В рамках стратегии «Портового Альянса» Мурманский балкерный терминал постепенно отходит от разнотипной грузовой структуры и сосредоточивается на наиболее востребованных и технологичных грузах – минеральных удобрениях и апатитовом концентрате. При этом у терминала есть запас возможностей для дальнейшего увеличения объемов. В планах – продолжение развития железнодорожной инфраструктуры, что позволит повысить устойчивость обработки растущего грузопотока и сделать экспортные поставки более предсказуемыми», — подчеркнула директор по производству МБТ Наталья Коробкина.

Фото: пресс-служба МБТ