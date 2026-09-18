Новые грузы в ММТП

В октябре Мурманский морской торговый порт планирует приступить к обработке новых номенклатур грузов — металлов и зерна.

Как сообщается в телеграм-канале ММТП, о планах порта рассказал исполнительный директор ММТП и МБТ Павел Олейник на презентации исследования «Арктический резерв страны: Белая книга устойчивого экспорта», подготовленного «Технологиями Доверия» совместно с «Портовым Альянсом».

Сейчас порт готовит производственные процессы и оборудование с учетом особенностей новых грузов.

«Текущая ситуация в мировой экономике остается малопредсказуемой, и в этих реалиях именно универсальные порты становятся наиболее надежным инструментом для сохранения устойчивости внешней торговли. Поэтому «Портовый Альянс» действует на опережение: мы не просто готовимся к новым задачам, мы уже работаем в новых условиях: последовательно расширяем возможности ММТП и МБТ, увеличивая количество номенклатур обрабатываемых грузов и наращивая пропускную способность портового комплекса», — сказал П.Олейник.

Расширение грузовой базы станет следующим шагом в развитии универсальной модели работы ММТП.

Фото: ММТП