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Новые грузы в ММТП
18.09.2026

Новые грузы в ММТП

    • В октябре Мурманский морской торговый порт планирует приступить к обработке новых номенклатур грузов — металлов и зерна.

    Как сообщается в телеграм-канале ММТП, о планах порта рассказал исполнительный директор ММТП и МБТ Павел Олейник на презентации исследования «Арктический резерв страны: Белая книга устойчивого экспорта», подготовленного «Технологиями Доверия» совместно с «Портовым Альянсом».

    Сейчас порт готовит производственные процессы и оборудование с учетом особенностей новых грузов.

    «Текущая ситуация в мировой экономике остается малопредсказуемой, и в этих реалиях именно универсальные порты становятся наиболее надежным инструментом для сохранения устойчивости внешней торговли. Поэтому «Портовый Альянс» действует на опережение: мы не просто готовимся к новым задачам, мы уже работаем в новых условиях: последовательно расширяем возможности ММТП и МБТ, увеличивая количество номенклатур обрабатываемых грузов и наращивая пропускную способность портового комплекса», — сказал П.Олейник.

    Расширение грузовой базы станет следующим шагом в развитии универсальной модели работы ММТП.

    Фото: ММТП


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