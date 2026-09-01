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01.09.2026

Грузы РЖД, 8 месяцев 2026: минус 0,6%

    • По итогам 8 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 0,6% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составила 734,1 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций сохраняется отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки нефти и нефтепродуктов снизился на 7,4% до 122,3 млн тонн.

    Погрузка строительных грузов сократилась на 3,6% до 63,7 млн тонн, черных металлов – на 9,7% до 31,3 млн тонн, цемента – на 4,1% до 13,5 млн тонн, лесных грузов – на 4,4% до 16,4 млн тонн, кокса – на 9,2% до 6,1 млн тонн.

    Объем химикатов и соды снизился на 7% до 12,6 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 7,6% до 16,7 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 0,8% до 70,9 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 1,5% до 46,2 млн тонн.

    Погрузка каменного угля, основного груза РЖД, составила 220 млн тонн – на 2,9% больше, чем за январь-июль 2025 года.

    Существенно выросли отправки по железной дороге зерна – на 48,7% до 20,9 млн тонн. Также увеличилась погрузка цветной руды и серного сырья – на 5,1% до 12,2 млн тонн, лома черных металлов – на 0,2% до 5 млн тонн, а также прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 3,8% до 76,3 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД в августе 2026 года составила 93 млн тонн, на 0,9% больше, чем в августе прошлого года, и на 2,2% больше, чем в июле этого года.

    Грузооборот в январе-августе 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% и составил 1 трлн 661,3 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,2% и составил 2 трлн 044,1 млрд т/км.

    Грузооборот за август 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% и составил 207,5 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,5% до 253,2 млрд т/км.

    Как отмечают в РЖД, погрузка растет пятый месяц подряд: в апреле – на 1,9%, в мае – на 0,5%, в июне – на 1%, в июле – на 0,1%. в августе – на 0,9%. При этом грузооборот увеличивался более высокими темпами – на 4,1% в апреле и мае, на 4,5% – в июне, на 6,5% – в июле, на 2,4% – в августе, что свидетельствует об увеличении дальности перевозок в связи с переориентацией грузопотоков.

    Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в августе увеличились на +4,5% до 14,5 млн тонн, в том числе выросли объемы нефтеналива (+6,5%), удобрений (+5,9%), железной руды (+14,6%), зерна (в 4,5 раза), угля (+6,1%), а также химикатов (в 2,1 раза).

    Ключевыми драйверами роста погрузки в августе были каменный уголь (+5,2% к показателю августа 2025 года) и зерно (+26,8%).

    В «зеленую» зону по итогам прошедшего месяца вышли черные металлы (+4,8% к показателю августа 2025 года) и промышленное сырье (+6,6%).

    Четвертый месяц положительная динамика отмечается по цементу (+6,2%), третий месяц – по металлолому (+64%).

    Среди железных дорог рост погрузки в августе обеспечили Западно-Сибирская (+9,3%), Октябрьская (+8,7%), Дальневосточная (+8,6%) и Забайкальская (+8,2%).

    Фото: РЖД


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