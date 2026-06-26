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Новый прямой контейнерный сервис из Китая в Бронку
26.06.2026

Новый прямой контейнерный сервис из Китая в Бронку

    • В июле открывается новый прямой контейнерный сервис на Санкт-Петербург из Китая. Как рассказали SeaNews в компании «ТЭК ПОСЕЙДОН», выступающей агентом линии, судозаходы будут осуществляться в порт Бронка.

    Базовыми портами в КНР являются Тайцан и Чжухай. Маршрутная сеть для российского экспорта также включает порты Далянь, Тяньцзинь, Циндао, Нинбо и Наньша.

    На первом этапе на линии будут задействованы контейнеровозы номинальной вместимостью 6,5 тыс. и 5,1 тыс. TEU. Частота заходов – один раз в месяц. Первый судозаход в Бронку ожидается 19 июля.

    Фото: Порт Бронка


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