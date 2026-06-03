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Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 в деталях
03.06.2026

Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 6%

    • В апреле 2026 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 6% относительно показателя апреля 2025 года.

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    Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 6%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (99,9%), который по итогам отчетного месяца вырос на 9%. Экспорт поднялся на 16,7%.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 3,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 3,5% больше, чем в апреле 2025 года. Из общего объема груженых 3,1% приходилось на рефконтейнеры, 96,9% – на сухие.

    99,9% груженых контейнеров прошло в каботаже, 0,1% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 11,7%.

    В апреле 2026 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 42,3%, на Мурманск приходилось 39,8%, через Архангельск прошло 16,8%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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