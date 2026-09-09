Первый международный Форум портовых городов в Калининградской области

1 и 2 октября 2026 года в Светлогорске на площадке «Янтарь-холла» пройдет Первый международный Форум портовых городов.

На официальном сайте мероприятия (https://portbrics.ru/) открыта регистрация для участников: подать заявку можно до 20 сентября.

Форум объединяет представителей регуляторов, логистические компании и экспертов морской логистики из России и стран БРИКС. Представители органов власти, главы портовых городов, руководители портов и транспортных компаний, представители госкорпораций, инвесторов, топ-менеджеры ключевых компаний, институтов развития, банков, страховых компания и международных организаций встретятся на Форуме, чтобы обсудить развитие портовых городов и морской логистики.

Участники Форума внесут вклад в формирование смыслов взаимовыгодного и справедливого партнерства в рамках новых глобальных морских маршрутов, которые Россия предлагает миру в новых условиях глобальной морской торговли.

Форум портовых городов – это редкая возможность взглянуть на вопросы морской логистики, индустриального развития, транспорта, энергетики, экологии, кадров и финансового обеспечения сквозь призму градостроения.

О том, что город, портовую инфраструктуру и прилегающие территории следует воспринимать в качестве единого экономического узла и опорной точки развития страны, не раз говорил помощник Президента России, Председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев:

«Следует обеспечить сопряжение морских портов с железнодорожным, автомобильным видами транспорта, внутренними водными путями страны. В первую очередь необходима модернизация и развитие ключевых морских портов арктической зоны России. Учитывая, что только треть арктических портов имеет железнодорожное сообщение, и в связи с прогнозируемым увеличением объемов перевозки грузов требуется развитие подводящей транспортной инфраструктуры».

В портовой урбанизации страны важно учитывать опыт партнеров России по БРИКС. Поэтому во время своего рабочего визита в Бразилию в начале августа Николай Патрушев пригласил бразильских коллег к участию в Первом международном Форуме портовых городов.

«Проведение Первого международного форума портовых городов именно в Калининградской области, которая в этому году отмечает 80-летний юбилей, глубоко символично и закономерно. Наш регион – это самый западный порт России с богатейшей морской историей и уникальным опытом интеграции в систему мировой логистики. В современных условиях, когда формируются новые контуры экономических связей и транспортных коридоров, значение конструктивного диалога между портовыми городами возрастает многократно», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В том, что мероприятие пройдет на Балтике, есть своя экономическая логика, продиктованная интересами российского бизнеса. На это обращает внимание Андрей Садофьев, руководитель Дирекции Первого международного Форума портовых городов:

«Форум – это уникальная возможность выстроить эффективные деловые контакты. А еще ценнее найти тонкий баланс интересов бизнеса и власти, учитывая все вызовы и риски, возникающие во внешнеэкономической деятельности. Подчеркну, что, сталкиваясь, с немалыми логистическими трудностями, бизнес не ропщет, а готов к диалогу, к поиску решений, и даже сам эти решения предлагает. Собственно, Форум портовыx городов и призван стать площадкой для такого открытого, честного экспертного разговора. В свою очередь, компании xотели бы чтобы поддержка со стороны государства стала более акцентированной. Есть направления, где она очень востребована, например, такие, как расширение мобильныx терминалов для перевалки грузов, возможно, решения для перевалки на воде. И, конечно, Форум портовых городов – это возможность услышать регуляторов из первых уст, получить исчерпывающие ответы».

К участию в Форуме приглашены: федеральные и региональные органы власти, госкорпорации (Росатом, Ростех, Роскосмос, ВЭБ.РФ), руководители крупнейших портовых операторов и бизнеса («Совкомфлот», ОСК, ГК «Дело», РЖД, «СУЭК», «НОВАТЭК», «Роснефть», «Русагро», «Газпром», «ДОМ.РФ», Группа «ВИС», АФК «Система», «Ростелеком», «Сибур Холдинг» и др.), представители стран БРИКС (включая Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Иран, ОАЭ, Египет, Индонезия), руководители крупнейших портов этих стран (Шанхай, Мумбаи, Александрия, Сантус, Дурбан), международные инвесторы и эксперты, представители научного сообщества.

Кроме выставки и тематических дискуссий на Форуме состоятся презентации инновационных решений морской логистики, студенческий деловой интенсив «Город порт-молодёжь у штурвала».

Как отмечают организаторы Форума, в условиях, когда Россия формирует новую глобальную логистическую архитектуру, портовые города становятся центрами промышленного и логистического развития мирового масштаба. Именно морской порт становится центром притяжения инвестиций и точкой сборки международной кооперации. Особенно актуально это для взаимодействия России и дружественных стран на маршрутах Трансарктического транспортного коридора. Тестовые проходы контейнеровозов в высоких российских широтах уже совершили контейнеровозы Китая и Южной Кореи. С надеждой на сотрудничество индийские судовладельцы ведут сегодня переговоры с российскими коллегами.

Так начинается новая эпоха мировой морской торговли, о которой говорит модератор пленарной сессии Форума, директор Центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Марат Зембатов:

«Северный морской путь смотрит на Азию. А Азия – пристально смотрит на российский Северный морской путь».

Форум начинает масштабную работу по сборке смыслов новой эпохи мировой морской торговли. В фокусе масштабной этой работы – переориентация грузопотоков и наращивание промышленного потенциала, транспортный суверенитет и мастер-планы территорий потовых городов, а самое главное – инвестиционные проекты в рамках сотрудничества стран БРИКС.

Поэтому сквозной темой Форума станет новый вектор развития – городская портовая экономика. Этот стремительно растущий рынок требует единых подходов: в нормативном регулировании и страховании рисков, в создании единой цифровой логистической среды и финансовом обеспечении, в экологических стандартах и подготовке кадров. Ответы на все эти актуальные вопросы морской логистической повестки даст Деловая программа Первого Форума Портовых городов.

На сайте Форума открыта аккредитация для журналистов. Срок подачи заявки на аккредитацию СМИ – до 30 сентября.