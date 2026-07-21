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XVI Международный контейнерный форум «ESE-2026»
21.07.2026

XVI Международный контейнерный форум «ESE-2026»

    • 17-18 сентября 2026 года в Сочи, на Красной Поляне пройдет XVI Международный контейнерный форум «ESE-2026» — одно из ключевых отраслевых событий для представителей контейнерной, железнодорожной и мультимодальной логистики. Закрытая встреча владельцев компаний, топ-менеджеров и руководителей транспортного бизнеса.

    Ключевые темы форума

    • тренды и перспективы глобальных контейнерных перевозок
    • возможности роста внутрироссийского контейнерооборота
    • развитие международных транспортных коридоров
    • цифровизации отрасли и инструменты повышения качества сервиса
    • вопросы кадрового обеспечения

    Целевая аудитория форума:

    • Транспортно-экспедиционные компании
    • Операторы и собственники подвижного состава
    • «Сухие», морские порты и терминалы
    • Госсектор и представители перевозчика
    • Судоходные компании

    Организаторы форума
    Единая дирекция форумов «ЕСЭ» (ООО «Восток»)

    Регистрация на официальном сайте: https://eseforum.ru/ese-2026

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