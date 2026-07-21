17-18 сентября 2026 года в Сочи, на Красной Поляне пройдет XVI Международный контейнерный форум «ESE-2026» — одно из ключевых отраслевых событий для представителей контейнерной, железнодорожной и мультимодальной логистики. Закрытая встреча владельцев компаний, топ-менеджеров и руководителей транспортного бизнеса.
Ключевые темы форума
- тренды и перспективы глобальных контейнерных перевозок
- возможности роста внутрироссийского контейнерооборота
- развитие международных транспортных коридоров
- цифровизации отрасли и инструменты повышения качества сервиса
- вопросы кадрового обеспечения
Целевая аудитория форума:
- Транспортно-экспедиционные компании
- Операторы и собственники подвижного состава
- «Сухие», морские порты и терминалы
- Госсектор и представители перевозчика
- Судоходные компании
Организаторы форума
Единая дирекция форумов «ЕСЭ» (ООО «Восток»)
Регистрация на официальном сайте: https://eseforum.ru/ese-2026
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