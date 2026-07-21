17-18 сентября 2026 года в Сочи, на Красной Поляне пройдет XVI Международный контейнерный форум «ESE-2026» — одно из ключевых отраслевых событий для представителей контейнерной, железнодорожной и мультимодальной логистики. Закрытая встреча владельцев компаний, топ-менеджеров и руководителей транспортного бизнеса.

Ключевые темы форума

тренды и перспективы глобальных контейнерных перевозок

возможности роста внутрироссийского контейнерооборота

развитие международных транспортных коридоров

цифровизации отрасли и инструменты повышения качества сервиса

вопросы кадрового обеспечения

Целевая аудитория форума:

Транспортно-экспедиционные компании

Операторы и собственники подвижного состава

«Сухие», морские порты и терминалы

Госсектор и представители перевозчика

Судоходные компании

Организаторы форума

Единая дирекция форумов «ЕСЭ» (ООО «Восток»)

Регистрация на официальном сайте: https://eseforum.ru/ese-2026

Реклама ООО «ВОСТОК». ERID:2SDnjcKVnV1