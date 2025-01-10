Контейнерные поезда Китай – Европа из Иу в 2024 году

По итогам 2024 года количество грузовых поездов Китай – Европа из города Иу в восточнокитайской провинции Чжэцзян и обратно составило 1300. Этими поездами было перевезено почти 140 тыс. TEU, на 10% с лишним больше, чем в 2023 году, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Шанхайской корпорации в составе Китайских железных дорог.

Первый в новом году контейнерный поезд Китай – Европа из региона дельты реки Янцзы на востоке Китая отправился 1 января с железнодорожного вокзала города Иу. В составе поезда 110 стандартных контейнеров с различными товарами, включая товары повседневного спроса, автозапчасти и оборудование.

В настоящий момент грузовые поезда Китай – Европа / Китай – Средняя Азия соединяют Иу с более чем 50 странами. Ассортимент перевозимых товаров увеличился с примерно 10 тыс. до почти 50 тыс. наименований.

Фото: Xinhua