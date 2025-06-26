Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2025: снизилась перевалка угля и кокса

В мае 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 4,7% относительно показателя 2024 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,2% всех грузов, снизился на 5,9%. В транзите было перевалено на 37,9% меньше, чем годом ранее. Импорт вырос на 26,5%. Каботаж увеличился на 14,5%.

В мае 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,9%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 26,4%, нефтепродуктов – 24,3% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в мае 2025 года приходилось 13,7%, на химические и минеральные удобрения – 15,3%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте накатных грузов (ро-ро), оборот которых вырос в 5,7 раза. Химического налива было обработано в 2 раза больше, чем в мае 2024 года. Перевалка черных металлов увеличилась на 55,2%.

Наиболее значительно, на 38,8% снизился оборот цветных металлов. Угля и кокса было обработано на 36% меньше, чем годом ранее, зерна – на 22,9% меньше.

В мае 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 49,2%, Приморск обработал 21,2%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось также 21,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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