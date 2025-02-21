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Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях
21.02.2025

Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 вырос на 35,6%

    • В январе 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя января 2024 года на 35,6%.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 вырос на 35,6%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 40,2%. В импорте было перевалено на 31,9% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 32,9%. Транзит составил 6 TEU.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2025 года составляла 33%.

    Груженых контейнеров было обработано на 33,9% больше, чем в январе 2024 года. Из общего объема груженых 13,8% приходилось на рефконтейнеры, 86,2% – на сухие.

    54,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 28,5% – в экспорте, 17% – в каботаже, 0,01% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 40,1%.

    В январе 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 87%, Калининград обработал 11,9%, на Усть-Лугу приходился 1,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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