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Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2025 в деталях
09.07.2025

Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2025: снизилась перевалка лесных грузов

    • В мае 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 41,8% относительно показателя мая 2024 года.

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    Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2025: снизилась перевалка лесных грузов

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, транзит уменьшился на 0,4%. Импорт сократился на 7,4%, экспорт упал на 71,1%. В каботаже было перевалено на 61,6% меньше, чем годом ранее.

    В мае 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,6%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 36,5% приходилось на нефть. Доля тарно-штучных грузов в мае 2025 года соответствовала 24,6%. На третьем месте по объемам – пищевой налив, его доля составляла 14,2%.

    Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла в 10,6 раза. Грузов в контейнерах было обработано в 3,2 раза больше, чем в мае 2024 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос на 19,9%.

    Наиболее значительно, на 33,6% сократилась перевалка лесных грузов. Грузооборот прочих навалочных грузов уменьшился на 28,1%, прочих генеральных грузов – на 17,3%.

    В мае 2025 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 54,9%, Астрахань обработала 43,5%, на Оля приходилось 1,6%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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