Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне

С 1 сентября 2025 года вступает в силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 мая 2025 года № 1255-р, напомнили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В распоряжении указаны пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), санитарно-карантинный контроль, федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) будут осуществлять таможенные органы.

В Северо-Западном регионе в перечень вошли два автомобильных пункта пропуска на российско-эстонской границе в Псковской области – МАПП Куничина Гора и МАПП Шумилкино, один автомобильный пункт пропуска на российско-финляндской границе в Республике Карелия – МАПП Вяртсиля и один автомобильный пункт пропуска на российско-польской границе – МАПП Мамоново II – Гжехотки в Калининградской области.

Новшеством как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для физических лиц, станет проведение не только документального контроля, но фактического осмотра (досмотра) подконтрольных товаров в пункте пропуска силами таможенных органов.

Применительно к физическим лицам, перемещающим домашних животных («животных-компаньонов»), должностные лица таможенных органов в пунктах пропуска не будут осуществлять выдачу ветеринарных сертификатов, которые могут потребоваться в государстве-члене Европейского Союза. В этом случае необходимо заранее перед выездом с территории России обратиться в территориальное подразделение Россельхознадзора, как и заранее позаботиться о подтверждении наличия у питомца необходимого количества титра антител к бешенству.

В части таможенного законодательства ЕАЭС необходимо заполнение пассажирской таможенной декларации.

Фото: ФТС