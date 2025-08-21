Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ставки аренды на складском рынке Москвы снизились
21.08.2025

Ставки аренды на складском рынке Москвы снизились

    • Средневзвешенные ставки аренды складской недвижимости класса А в Москве и Подмосковье за первое полугодие 2025 года сократились до 11,9 тыс. рублей за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов), подсчитали в Bright Rich | CORFAC International.

    Как сообщили SeaNews в компании, на конец 2024 года этот показатель был выше на 6,7% и составлял 12,7 тыс. рублей за кв. м. Это первое длительное снижение ставок на локальном рынке с 2018 года.

    «На складском рынке Московского региона наблюдается охлаждение спроса. В условиях экономической нестабильности компании откладывают расширение до лучших времен, поскольку не готовы брать на себя долгосрочные обязательства. Кроме того, часть арендаторов, которая в предыдущие годы брала складские площади с запасом, стала их оптимизировать», — отметил сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

    Также рост уровня вакансии вызван высокой активностью девелоперов. По итогам 2025 года в Московском регионе ожидается ввод 2 млн кв. м качественных складских площадей, из которых 34% придется на спекулятивные объекты.

    К концу 2025 года вакансия в классе А на локальном складском рынке может увеличиться с 1,7% до 3% с учетом площадей доступных в субаренду, что приведет к росту конкуренции за арендаторов между собственниками объектов и окажет давление на ставки. В этом случае есть потенциал для снижения стоимости аренды складов до 11,5 тыс. рублей за кв. м в год.

    «Сейчас рынок ищет новую точку равновесия между спросом и предложением. Пик роста ставок пройден, но при этом вакансия недостаточно высока, чтобы привести к существенному снижению стоимости аренды. На данный момент по ряду строящихся объектов идут переговоры с потенциальными арендаторами и их заполнение до ввода в эксплуатацию может скорректировать уровень вакансии», — высказал предположение В.Заглумин.

    Графика: Bright Rich | CORFAC International


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.06.2025
    Почти половина компаний, участвующих в инфраструктурных проектах, предбанкроты
    Объемы госзаказов снизились
    БанкротствоИнфраструктураМоскваНацпроектстрой
    0
    31.03.2025
    Регулярный поезд из Китая на Москву
    FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Уху в Москву.
    FESCO КитайКонтейнерный поездМосква
    0
    01.07.2025
    Арендные ставки на складском рынке Московского региона вырастут – прогноз
    При условии устойчивого спроса, превышающего объем ввода, ставки могут расти темпами выше инфляции.
    NF GroupПрогнозскладская недвижимостьСтавки аренды
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях
    21.08.2025 Увеличена мощность жд терминала в Сыктывкаре
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •