Ставки аренды на складском рынке Москвы снизились

Средневзвешенные ставки аренды складской недвижимости класса А в Москве и Подмосковье за первое полугодие 2025 года сократились до 11,9 тыс. рублей за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов), подсчитали в Bright Rich | CORFAC International.

Как сообщили SeaNews в компании, на конец 2024 года этот показатель был выше на 6,7% и составлял 12,7 тыс. рублей за кв. м. Это первое длительное снижение ставок на локальном рынке с 2018 года.

«На складском рынке Московского региона наблюдается охлаждение спроса. В условиях экономической нестабильности компании откладывают расширение до лучших времен, поскольку не готовы брать на себя долгосрочные обязательства. Кроме того, часть арендаторов, которая в предыдущие годы брала складские площади с запасом, стала их оптимизировать», — отметил сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Также рост уровня вакансии вызван высокой активностью девелоперов. По итогам 2025 года в Московском регионе ожидается ввод 2 млн кв. м качественных складских площадей, из которых 34% придется на спекулятивные объекты.

К концу 2025 года вакансия в классе А на локальном складском рынке может увеличиться с 1,7% до 3% с учетом площадей доступных в субаренду, что приведет к росту конкуренции за арендаторов между собственниками объектов и окажет давление на ставки. В этом случае есть потенциал для снижения стоимости аренды складов до 11,5 тыс. рублей за кв. м в год.

«Сейчас рынок ищет новую точку равновесия между спросом и предложением. Пик роста ставок пройден, но при этом вакансия недостаточно высока, чтобы привести к существенному снижению стоимости аренды. На данный момент по ряду строящихся объектов идут переговоры с потенциальными арендаторами и их заполнение до ввода в эксплуатацию может скорректировать уровень вакансии», — высказал предположение В.Заглумин.

Графика: Bright Rich | CORFAC International