DP World инвестирует 2,5 млрд долларов в расширение своей глобальной логистической сети

Портовый оператор DP World планирует инвестировать 2,5 млрд долларов в расширение своей глобальной логистической сети, запустив инфраструктурные проекты в Индию, Африке, Южной Америке и Европе. Об этом говорится в заявлении оператора.

В числе проектов DP World – строительство контейнерного терминала стоимостью 510 млн долларов в штате Гуджарат на северо-западном побережье Индии. Длина причальной стенки составит 1,1 км, пропускная способность терминала – 2,19 млн TEU в год.

Кроме того, в рамках инвестиций DP World продолжит строительство глубоководного порта в Банане (Конго), пропускная способность которого составит 450 тыс. TEU, а также порта Ндаяне в Сенегале пропускной способностью 1,2 млн TEU в год. Первоначальные инвестиции в развитие порта Ндаяне составят 830 млн долларов.

В порту Посорья в Эквадоре DP World планирует увеличить длину причала до 700 м, что позволит одновременно принимать два судна типоразмера Post-Panamax. На реализацию этого проекта оператор потратить 140 млн долларов.

Также DP World инвестирует 1 млрд долларов в строительство двух причалов и второго железнодорожного терминала в логистическом центре London Gateway.

«Глобальная торговля развивается быстро, и мы смело инвестируем, чтобы сформировать ее будущее. Несмотря на неопределенность в мире, инвестиции в размере 2,5 млрд долларов отражает нашу уверенность в долгосрочном росте торговли и нашу готовность построить инфраструктуру, необходимую для поддержания глобальных связей», – прокомментировал CEO DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

Фото: DP World