Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр реконструируют
20.08.2026

Пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр реконструируют

    • Одобрена реконструкция пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр, расположенного в Дагестане на границе с Азербайджаном.

    Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале, после обновления границу здесь смогут пересекать в четыре раза больше транспортных средств: пропускная способность вырастет с 600 до 2360 в сутки. Количество полос увеличится с 8 до 20.

    Работы курирует Росгранстрой в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Планируется построить 99 новых зданий и сооружений, установить два портальных инспекционно-досмотровых комплекса, устройство весогабаритного контроля для грузовых автомобилей и другую технику. Это в том числе позволит достичь поставленной Президентом цели по сокращению времени типового досмотра грузовиков до 10 минут, отметили в Минтрансе.

    Фото: Минтранс России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.03.2026
    Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
    Она пройдет в два этапа.
    ЗабайкальскМАПППункты пропуска Реконструкция
    0
    06.02.2026
    Товарооборот Россия – Азербайджан в 2025 году
    Вырос на 3%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанТоварооборот
    0
    15.01.2026
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-ноябре 2025 года
    Вырос на 3%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанВнешняя торговляТоварооборот
    0
    04.06.2026
    Рекордный грузопоток в пункте пропуска Ново-Филя
    На границе с Азербайджаном
    АзербайджанПункты пропуска Рекорд
    0
    04.08.2026
    Открыт обновленный пункт пропуска Нижний Зарамаг
    Единственный на границе с Южной Осетией
    МАППМодернизацияНижний ЗарамагПункты пропуска
    0
    29.04.2026
    Рост грузопотока между Россией и Азербайджаном
    В первом квартале 2026 года на российско-азербайджанском участке границы было оформлено около 90 тыс. грузовых автомобилей.
    АзербайджанГрузопотокПункт пропуска
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.08.2026 Китайские контейнеры вывезут из Мурманска по железной дороге
    20.08.2026 ZIM закончил второй квартал 2026 с прибылью
    19.08.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    19.08.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в январе-июле 2026
    19.08.2026 Первый контейнеровоз из Китая в Мурманске
    18.08.2026 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    14.08.2026 Создать Морскую администрацию Российской Федерации
    14.08.2026 Система предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска
    13.08.2026 ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на марганцевые руды и концентраты
    12.08.2026 ФТС тестирует прототип системы ИИ
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •