Пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр реконструируют

Одобрена реконструкция пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр, расположенного в Дагестане на границе с Азербайджаном.

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале, после обновления границу здесь смогут пересекать в четыре раза больше транспортных средств: пропускная способность вырастет с 600 до 2360 в сутки. Количество полос увеличится с 8 до 20.

Работы курирует Росгранстрой в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Планируется построить 99 новых зданий и сооружений, установить два портальных инспекционно-досмотровых комплекса, устройство весогабаритного контроля для грузовых автомобилей и другую технику. Это в том числе позволит достичь поставленной Президентом цели по сокращению времени типового досмотра грузовиков до 10 минут, отметили в Минтрансе.

Фото: Минтранс России