Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
МАПП Краскино начал работы в тестовом режиме
22.09.2026

МАПП Краскино начал работы в тестовом режиме

    • Обновленный МАПП Краскино на юге Приморского края начал работу в тестовом режиме. Как сообщила в своем макс-канале ФТС со ссылкой на информацию ФГКУ Росгранстрой, с 22 сентября 2026 года пункт пропуска начал работу по временной схеме.

    С 9.00 утра по местному времени открыто движение по 12 полосам для большегрузного транспорта и 4 полосам для международных автобусов. За первые 5 часов работы через границу проследовало 137 грузовиков, 88 автобусов и более 3 тыс. пассажиров. Таможенный пост работает в штатном режиме, обеспечивая бесперебойный пропуск транспорта.

    Всего с начала года таможенный контроль в МАПП Краскино прошли свыше 608 тыс. человек, что почти на 15% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Поток грузового транспорта также увеличился на 15%, составив почти 41,5 тыс. автомобилей.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.06.2026
    На несколько дней будет закрыт для пропуска МАПП Ташанта
    В связи с празднованием национального праздника в Монголии
    МАППМонголия Пункт пропускаТашанта
    0
    15.05.2026
    Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    Для грузового транспорта
    ЗабайкальскМАПП
    0
    20.08.2026
    Пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр реконструируют
    Пропускная способность увеличится в 4 раза.
    АзербайджанДагестанПункты пропуска Тагиркент-Казмаляр
    0
    07.09.2026
    Открыт первый автомобильный пункт пропуска на границе с КНДР
    7 сентября 2026 года состоялось торжественное открытие МАПП Хасан.
    МАПППункты пропуска Северная Корея
    0
    18.06.2026
    Рост грузопотока через российско-монгольскую границу
    А также пассажиропотока
    АвтоперевозкиМонголия Пункты пропуска Статистика таможни
    0
    22.05.2026
    Поток грузового автотранспорта через Кани-Курган вырос вдвое
    По итогам первого квартала 2026 года
    Kani-KurganАвтоперевозкиМАПП
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.09.2026 Глобал Портс внедрил интеллектуальную систему видеоконтроля усталости водителей
    23.09.2026 Смена рулевого в PIL
    21.09.2026 «Ромео и Джульетта» и «Золушка» в контейнерах
    21.09.2026 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2026
    20.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2026
    18.09.2026 FESCO открыла контейнерный терминал в Батайске
    Госрегулирование Показать всё
    23.09.2026 Назначение в ФТС
    22.09.2026 12-я Встреча министров транспорта АТЭС
    18.09.2026 Вынутый при дноуглублении грунт предлагают отдавать регионам
    17.09.2026 Утверждена обновленная Стратегия развития таможенной службы до 2030 года
    14.09.2026 Завершен аудит дноуглубительных работ на внутренних водных путях
    09.09.2026 Расширен перечень случаев, когда допускаются бумажные накладные
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •