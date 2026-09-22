МАПП Краскино начал работы в тестовом режиме

Обновленный МАПП Краскино на юге Приморского края начал работу в тестовом режиме. Как сообщила в своем макс-канале ФТС со ссылкой на информацию ФГКУ Росгранстрой, с 22 сентября 2026 года пункт пропуска начал работу по временной схеме.

С 9.00 утра по местному времени открыто движение по 12 полосам для большегрузного транспорта и 4 полосам для международных автобусов. За первые 5 часов работы через границу проследовало 137 грузовиков, 88 автобусов и более 3 тыс. пассажиров. Таможенный пост работает в штатном режиме, обеспечивая бесперебойный пропуск транспорта.

Всего с начала года таможенный контроль в МАПП Краскино прошли свыше 608 тыс. человек, что почти на 15% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Поток грузового транспорта также увеличился на 15%, составив почти 41,5 тыс. автомобилей.

Фото: ФТС