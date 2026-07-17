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Завершается реконструкция пропускного пункта Краскино
17.07.2026

Завершается реконструкция пропускного пункта Краскино

    • Завершается реконструкция автомобильного пункта пропуска Краскино в Приморском крае, сообщил в своем макс-канале Росгранстрой. Этот погранпереход, отмечают в ведомстве, входит в пятерку самых востребованных на границе с Китаем. В прошлом году через него прошло почти 74 тыс. транспортных средств

    Завершается реконструкция пропускного пункта КраскиноНа площадке завершено строительство основных зданий и сооружений. Все они выполнены в едином стиле и цветовой гамме. Отдельный корпус с современными кабинами паспортного контроля предназначен для прохождения контрольных процедур на пассажирском направлении. Обустроена инфраструктура для движения грузовых и легковых автомобилей

    Завершается монтаж современных портальных инспекционно-досмотровых комплексов, которые впервые конструктивно объединены с весогабаритными комплексами. Это позволит существенно сократить время досмотра транспортных средств и более рационально использовать освободившиеся площадки и проезды для автотранспорта в пункте пропуска. В будущем такое решение планируется использовать и на других погранпереходах

    Завершается реконструкция пропускного пункта КраскиноТакже будет запущена система навигации со специальными дорожными табло со светящимися светоуказателями, которая поможет водителям определить свой маршрут движения по территории пункта пропуска.

    Также будет запущена система навигации со специальными дорожными табло со светящимися светоуказателями, которая поможет водителям определить свой маршрут движения по территории пункта пропуска.

    Также будет запущена система навигации со специальными дорожными табло со светящимися светоуказателями. Она поможет водителям определить свой маршрут движения по территории пункта пропуска

    После реконструкции пропускная способность Краскино увеличится до 750 транспортных средств в сутки. Сейчас по документам она составляет 88. Для движения транспорта откроются 16 полос, 10 из которых будут предназначены для грузовых автомобилей.

    Фото: Росгранстрой


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