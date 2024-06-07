Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 23 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 23 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 11,6% до 4716 долларов за 40-футовый контейнер.

При этом индекс Drewry WCI на 181% выше значения, зафиксированного на 23 неделе 2023 года, и на 232% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

По данным Drewry, ставка на маршруте Шанхай – Генуя выросла на 17% и составляет 6664 доллара за 40-футовый контейнер.

Также ставка из Шанхая в Роттердам увеличилась на 14% до 6032 долларов за 40-футовый контейнер.

На 11%, до 5975 долларов за 40-футовый контейнер, поднялась ставка на направлении Азия – тихоокеанское побережье США.

Ставка на маршруте Азия – атлантическое побережье США выросла на 6% и составляет 7214 доллара за 40-футовый контейнер.

В то же время на 5% упала ставка из Роттердама в Шанхай (до 642 долларов за 40-футовый контейнер). Ставка из Роттердама в Нью-Йорк также снизилась – на 4% и составляет 2136 долларов за 40-футовый контейнер.

Ставки на направлениях тихоокеанское побережье США – Азия и Нью-Йорк – Роттердам остаются стабильными.

Спотовые ставки из Азии в связи с ранним началом пикового сезона на следующей неделе вырастут, прогнозирует Drewry.

График и таблица: Drewry

Фото: Shipspotting / Andreas Hoppe