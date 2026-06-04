Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Пилотный судозаход NewNew Shipping Line в Мурманск
04.06.2026

Пилотный судозаход NewNew Shipping Line в Мурманск

    • Первый пилотный судозаход китайской контейнерной компании NewNew Shipping Line в порт Мурманск запланирован на август 2026 года. Как сообщает министерство информационной политики Мурманской области, такая договоренность была достигнута на полях Петербургского международного экономического форума в ходе рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и председателя совета директоров NewNew Shipping Line Фань Юсин

    Переговоры стали продолжением соглашения о сотрудничестве, подписанного сторонами в сентябре 2025 года. Проект нацелен на развитие новых логистических маршрутов с использованием инфраструктуры порта Мурманск и возможностей Северного морского пути. Проект также является частью работы по исполнению поручений Президента России Владимира Путина, данных по итогам Международного Арктического форума в Мурманске. Одной из ключевых задач, обозначенных главой государства, является развитие Северного морского пути и формирование Трансарктического транспортного коридора как глобального маршрута для международных грузоперевозок.

    «Использование арктической магистрали позволяет существенно сократить расстояние между рынками Азии и европейской частью России по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал. Это дает бизнесу снижение сроков доставки, рост эффективности логистики и уменьшение экологической нагрузки за счет сокращения протяженности перевозок» – отметили в Министерствн информационной политики Мурманской области.

    Губернатор А.Чибис подчеркнул стратегический характер проекта: «Развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора — одна из ключевых государственных задач, поставленных Президентом России. Для Мурманской области это не только новые возможности для экономики региона, но и укрепление статуса нашего региона как стратегического центра арктической логистики. Сегодня мы переходим к практической реализации этих решений. Определение срока тестового судозахода — важный шаг в формировании новых международных логистических путей через Арктику. Важно вместе с вами развивать этот маршрут, со своей стороны регион готов оказать необходимое содействие».

    В свою очередь Фань Юсинь отметила заинтересованность компании в развитии сотрудничества с российскими партнерами и использовании преимуществ Северного морского пути. «Мы высоко оцениваем потенциал сотрудничества с Мурманской областью и возможности, которые открывает Северный морской путь. Крайне заинтересованы в развитии Мурманска как логистического хаба. Рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство», — сказала ОНА.

    По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить совместную работу по подготовке тестового судозахода и дальнейшему развитию грузоперевозок через Северный морской путь. Также компания рассмотрит возможность организации транзитных перевозок через порт Мурманск в Калининград.

    Фото: Министерство информационной политики Мурманской области


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.01.2026
    Увеличена мощность Комплекса перегрузки угля «Лавна»
    Потенциальные производственные мощности порта увеличились до 12 млн тонн угля в год.
    ЛавнаМурманскНацпроектстройУголь
    0
    17.03.2026
    FESCO впервые выполнила прямой судозаход в Джидду
    В Саудовской Аравии на Красном море
    FESCO ДжиддаПервый судозаходСаудовская Аравия
    0
    24.04.2026
    Первый экспортный рейс FESCO в порт Джидда
    FESCO выполнила первый экспортный рейс в порт Джидда с грузами для стран Аравийского полуострова.
    FESCO Джиддаконтейнерный сервисПервый судозаход
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.06.2026 Пилотный судозаход NewNew Shipping Line в Мурманск
    04.06.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 в деталях
    03.06.2026 FESCO пополнила парк рефконтейнеров
    03.06.2026 Дисбаланс грузопотоков в контейнерных перевозках усиливается
    03.06.2026 Arkas покупает рефконтейнеры
    03.06.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 6%
    Госрегулирование Показать всё
    02.06.2026 Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
    02.06.2026 Определены случаи, когда допускается оформление бумажных экспедиторских документов
    01.06.2026 Запрет на экспорт авиационного керосина
    01.06.2026 Продлен упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС
    01.06.2026 Система подтверждения ожидания поставки товаров в действии
    29.05.2026 Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •