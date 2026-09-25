Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Плавучий причал по заказу ГТЛК
25.09.2026

Плавучий причал по заказу ГТЛК

    • На класс Российского морского регистра судоходства началось строительство нового плавучего причала проекта ПРП-36. Как сообщается на сайте Регистра, закладка киля состоялась 24 сентября 2026 года.

    Плавучий объект представляет собой пассажирское несамоходное судно. Он предназначен для безопасного подхода и швартовки судов, посадки и высадки пассажиров. Строительство ведется под техническим наблюдением Балтийского филиала Регистра. Проектный символ класса: K⍟[1] Floating facility (terminal) (fixed-position-S).

    Основные характеристики:

    • длина – 36,6 м;
    • ширина – 12,34 м;
    • высота борта – 1,58 м;
    • осадка – 0,84 м.

    Причал строится ООО ПКБ «Петробалт» на производственной площадке «Судостроительной верфи «Речная» по заказу Государственной транспортной лизинговой компании для судоходной компании «Нева Тревел», перевозящей ежегодно более 1,3 млн пассажиров. Проект разработан конструкторским бюро «Форсс Технологии».

    Фото: Российский морской регистр судоходства


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.06.2026
    Новое скоростное судно на Каме
    В Пермском крае запустили новое скоростное пассажирское судно.
    НовостройПассажирские перевозкиРечные перевозкискоростное судно
    0
    24.06.2026
    Электросудно для «Водохода»
    Построено по заказу ГТЛК
    ГТЛКНовостройПассажирские перевозкиэлектросуда
    0
    03.09.2026
    Регистр выдал классификационные документы на краболов
    Судно «Залив Шелихова» построено на Находкинском судоремонтном заводе.
    КраболовНаходкинский судоремонтный заводРоссийский морской регистр судоходстваСудостроение
    0
    21.08.2026
    Спущен на воду второй пассажирский катамаран «Соммерс-L»
    Суда строятся по заказу ГТЛК для компании «Нева Тревел».
    ГТЛКкатамаранПассажирские перевозкиСудостроение
    0
    14.07.2026
    Московская верфь заложила киль третьего судна проекта ЕМ901L
    И начала резку металла для четвертого
    Московская верфьПассажирские перевозкиСудостроениеэлектросуда
    0
    10.04.2026
    Завершено дноуглубление у плавучего причала в порту Таганрог
    В ближайшее время ожидается начало ремонтных дноуглубительных работ на подходном канале.
    ДноуглублениеПассажирские перевозкиплавучий причалТаганрог
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.09.2026 FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары
    24.09.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2026
    23.09.2026 Глобал Портс внедрил интеллектуальную систему видеоконтроля усталости водителей
    23.09.2026 Смена рулевого в PIL
    21.09.2026 «Ромео и Джульетта» и «Золушка» в контейнерах
    21.09.2026 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    25.09.2026 Пункты пропуска отключат от электричества
    24.09.2026 О компетенции таможенных органов при совершении таможенных операций с экспресс-грузами
    23.09.2026 Назначение в ФТС
    22.09.2026 12-я Встреча министров транспорта АТЭС
    18.09.2026 Вынутый при дноуглублении грунт предлагают отдавать регионам
    17.09.2026 Утверждена обновленная Стратегия развития таможенной службы до 2030 года
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •