Плавучий причал по заказу ГТЛК

На класс Российского морского регистра судоходства началось строительство нового плавучего причала проекта ПРП-36. Как сообщается на сайте Регистра, закладка киля состоялась 24 сентября 2026 года.

Плавучий объект представляет собой пассажирское несамоходное судно. Он предназначен для безопасного подхода и швартовки судов, посадки и высадки пассажиров. Строительство ведется под техническим наблюдением Балтийского филиала Регистра. Проектный символ класса: K⍟[1] Floating facility (terminal) (fixed-position-S).

Основные характеристики:

длина – 36,6 м;

ширина – 12,34 м;

высота борта – 1,58 м;

осадка – 0,84 м.

Причал строится ООО ПКБ «Петробалт» на производственной площадке «Судостроительной верфи «Речная» по заказу Государственной транспортной лизинговой компании для судоходной компании «Нева Тревел», перевозящей ежегодно более 1,3 млн пассажиров. Проект разработан конструкторским бюро «Форсс Технологии».

Фото: Российский морской регистр судоходства