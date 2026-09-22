Российский морской регистр об итогах 12-й сессии Подкомитета IMO по перевозке грузов и контейнеров

C 14 по 18 сентября в штаб-квартире Международной морской организации прошла 12-я сессия Подкомитета IMO по перевозке грузов и контейнеров. В работе сессии в составе российской делегации принимали участие представители Российского морского регистра судоходства.

Как сообщает Регистр в своем макс-канале, Подкомитет уделил первостепенное внимание разработке рекомендаций по использованию альтернативных видов топлива. Была завершена разработка поправок к Пересмотренному руководству по безопасности судов, использующих метанол/этанол в качестве топлива. Предполагается, что документ будет утвержден в июне 2027 года.

Продолжилась работа в отношении рекомендаций по другим видам альтернативного топлива – нефтяного топлива с низкой температурой вспышки и водородных топливных элементов.

Также в рамках работы, направленной на содействие усилиям по сокращению выбросов парниковых газов в международном судоходстве, Подкомитет приступил к разработке пакета рекомендаций для судовых систем улавливания и хранения углерода (OCCS). Создание под эгидой ИМО подобных рекомендаций облегчит вывод систем OCCS на рынок с целью обеспечения соответствия судов существующим и перспективным требованиям в отношении энергоэффективности и углеродоемости при сохранении возможности использовать традиционное нефтяное топливо.

В ходе работы Подкомитета продолжилось совершенствование Международного кодекса по морской перевозке навалочных грузов (МК МПНГ). Были одобрены новые индивидуальные описания (требования по перевозке) конкретных видов навалочных грузов для последующего включения в МК МПНГ (версия 09-27) для принятия в 2027 года и вступления в силу с 01 января 2029 года.

Также на сессии началась работа над новой версией 44-28 Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ), которая должна быть принята в 2028 году.

Из других итогов сессии стоит отметить одобрение проекта Пересмотренного руководства по подготовке Наставления по креплению груза, содержащего рекомендованные эксплуатационное стандарты программного обеспечения для расчетов крепления грузов, а также одобрение проекта Кодекса практики по упаковке грузовых транспортных единиц – документа, разработанного совместно ИМО, МОТ и ЕЭК ООН. Утверждение этих проектов с последующей публикацией для использования заинтересованными сторонами планируется в декабре 2026 года на очередной сессии профильного Комитета по безопасности на море ИМО.

Фото: Российский морской регистр судоходства