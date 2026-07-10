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За исключительную храбрость на море - 2024
10.07.2026

Награду «За исключительную храбрость на море» в этом году вручат посмертно

    • В этом году награду «За исключительную храбрость на море» Международная морская организация будет вручать посмертно. Как сообщили SeaNews в IMO, ее удостоен Адриан Виллисон Браск, старший помощник капитана, водолаз спасательного судна «RS 125 Det Norske Veritas» Норвежского общества спасения на водах.

    А. Виллисон Браск пожертвовал собой, пытаясь спасти ребенка с перевернувшейся рыбацкой лодки у Лофотенских островов в Норвегии.

    Сигнал бедствия от перевернувшейся рыбацкой лодки поступил 26 сентября 2025 года. На борту находились туристы, арендовавшие судно для рыбалки, – четверо взрослых и с ними двое детей, а также инструктор по рыбной ловле.

    На место были направлены спасательное судно «RS 125 Det Norske Veritas» и вертолет. Прибыв, спасатели обнаружили шестерых спасшихся на перевернувшемся корпусе лодки – всех, кто находился на борту, кроме одной девочки.

    А. Виллисон Браск пытался найти ребенка под водой в районе перевернувшегося судна и вокруг него, но через непродолжительное время был поднят на поверхность без сознания. Реанимировать его не удалось. Девочку тоже не нашли.

    Фото: IMO


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