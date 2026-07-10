Награду «За исключительную храбрость на море» в этом году вручат посмертно

В этом году награду «За исключительную храбрость на море» Международная морская организация будет вручать посмертно. Как сообщили SeaNews в IMO, ее удостоен Адриан Виллисон Браск, старший помощник капитана, водолаз спасательного судна «RS 125 Det Norske Veritas» Норвежского общества спасения на водах.

А. Виллисон Браск пожертвовал собой, пытаясь спасти ребенка с перевернувшейся рыбацкой лодки у Лофотенских островов в Норвегии.

Сигнал бедствия от перевернувшейся рыбацкой лодки поступил 26 сентября 2025 года. На борту находились туристы, арендовавшие судно для рыбалки, – четверо взрослых и с ними двое детей, а также инструктор по рыбной ловле.

На место были направлены спасательное судно «RS 125 Det Norske Veritas» и вертолет. Прибыв, спасатели обнаружили шестерых спасшихся на перевернувшемся корпусе лодки – всех, кто находился на борту, кроме одной девочки.

А. Виллисон Браск пытался найти ребенка под водой в районе перевернувшегося судна и вокруг него, но через непродолжительное время был поднят на поверхность без сознания. Реанимировать его не удалось. Девочку тоже не нашли.

Фото: IMO