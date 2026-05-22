IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов

Международная морская организация (IMO) на 111 сессии Комитета по безопасности на море в Лондоне приняла Международный кодекс безопасности морских автономных надводных судов (Кодекс МАНС).

Как сообщили SeaNews в IMO, целью нового кодекса является интегрирование автономных и дистанционно управляемых судов торгового флота в глобальное судоходство.

Заложенные в Кодекс МАНС принципы призваны обеспечить, чтобы автономные суда строились, эксплуатировались и сертифицировались в соответствии со стандартами безопасности и экологическими требованиям, эквивалентным соответствующим стандартам и требованиям для конвенциональных судов.

Требования Кодекса применяются к крупным грузовым судам, занятым в международной торговле. Морское автономное надводное судно определяется как судно, работающее с различной степенью независимости от вмешательства человека – от судов с использованием автоматики с экипажем на борту до дистанционно управляемых судов (с экипажем или без) и до полностью автономных судов, способных самостоятельно принимать решения.

Кодекс МАНС вступает в силу с 1 июля 2026 года и на начальном этапе в течение как минимум первых двух лет будет применяться на добровольной основе, прежде чем станет обязательным в рамка Конвенции СОЛАС.