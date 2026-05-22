22.05.2026

Подтверждено соответствие классификационных правил Российского морского регистра целевым стандартам IMO

    • Целевые стандарты IMO, обязательные в соответствии с правилом II-1/3-10 Конвенции СОЛАС, представляют собой набор требований, касающихся проектирования, постройки и эксплуатации навалочных судов и нефтеналивных танкеров длиной более 150 метров, построенных после 1 июля 2016 года. Эти стандарты охватывают весь жизненный цикл судна.

    Одним из требований Целевых стандартов является необходимость проведения проверок международными аудиторскими группами под эгидой ИМО. Проверки касаются правил классификации и постройки, которые разрабатываются и публикуются классификационными обществами для проектирования и постройки нефтеналивных танкеров и навалочных судов.

    Первый цикл аудитов, завершенный в 2016 году, подтвердил соответствие правил классификационных обществ, включая Российский морской регистр судоходства, Целевым стандартам IMO.

    В 2025 году завершился очередной цикл аудитов правил для поддержания соответствия Целевым стандартам, результаты которого были представлены на проходящую в настоящее время 111-ю сессию Комитета по безопасности на море ИМО.

    Комитет рассмотрел результаты и подтвердил, что все проверенные правила классификационных обществ, включая Правила РС, продолжают соответствовать требованиям Целевых стандартов ИМО.

    Прохождение проверки сопряжено со значительной подготовительной работой Регистра по определению и систематизации внесенных изменений во все правила и нормативные документы, относящиеся к навалочным судам и нефтяным танкерам длиной более 150 метров, и подготовке пакета документов для представления команде аудиторов ИМО.

    Соответствие правил функциональным требованиям Целевых стандартов IMO является одним из критериев членства в Международной ассоциации классификационных обществ.

    Решение Комитета по безопасности на море позволит РС продолжить предоставлять услуги по техническому наблюдению за проектированием, постройкой и эксплуатацией нефтеналивных и навалочных судов длиной 150 метров и более, подпадающих под требования правила II-1/3-10 Конвенции СОЛАС.

    Фото: Российский морской регистр судоходства


