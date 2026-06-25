На класс Российского морского регистра построено плавучее нефтехранилище

Завершена постройка головного плавучего нефтехранилища «Сталебетон 0-01» проекта 04650 на класс Российского морского регистра судоходства. Документы Регистра вручены 23 июня 2026 года.

Как сообщается на сайте Регистра, строительство судна велось на верфи «Галактика» под техническим наблюдением Балтийского филиала РС.

Нефтехранилище проекта 04650 представляет собой однопалубное сталебетонное несамоходное стоечное судно с восьмью грузовыми танками и двумя отстойными танками. Конструкция корпуса предусматривает швартовку у причальной стенки, а также возможность посадки судна на грунт во время эксплуатации. Проект разработан ООО «Балтспецпроект». Символ класса Морского регистра: К⍟ FSO (fixed-position-G-S).

Основные характеристики:

длина – 57 м;

ширина – 23 м;

высота борта – 15,6 м;

осадка при постановке на грунт – 5 м;

общая вместимость грузовых танков – 17 806,79 куб. м;

валовая вместимость – 5969.

Судно предназначено для круглогодичного хранения наливных грузов, включая сырую нефть и нефтепродукты, а также безопасной передачи/приема груза на любой тип наземного и морского транспорта (судно, автоцистерна, железнодорожная цистерна). Эксплуатация допускается в морских и речных бухтах при волнении до трех баллов.

По сравнению с построенными ранее на класс Регистра композитными сталебетонными нефтехранилищами проекта 04080 новые суда имеют бОльшую грузовместимость и измененную конструкцию корпуса с внешним листовым армированием.

Конструкция, материалы, устройства и оборудование нефтехранилища рассчитаны на работу при температуре воды от −4ºС и температуре воздуха от −35ºС до +35ºС при относительной влажности 95%.

Фото: Российский морской регистр судоходства