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8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее - 6
16.06.2026

8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 6

    • По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в первой половине мая текущего года ставки на контейнеры, отправленные в составе прямых контейнерных поездов из Китая в Россию, достигли максимума с января 2025 года и выросли до $6,5-7,5 тыс. за FEU, ожидается, что ставки выйдут на уровень 8 тыс. долларов. По статистике РЖД за январь-апрель этого импортные железнодорожные контейнерные перевозки в сообщении с Китаем прибавили 12,9% к показателю прошлого года. Мы попросили ряд участников рынка рассказать, подтвердился ли прогноз роста ставок до 8 тыс. долларов и каковы дальнейшие перспективы развития ситуации на рынке. Сегодня на вопросы SeaNews отвечает Евгений Березин, директор по стратегическому развитию компании RAILSHIP.

    Подтвердился ли прогноз о росте ставок до $8 тыс. за FEU?

    8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее - 6Да, к началу июня прогноз не только подтвердился, но по отдельным отправкам на железнодорожных маршрутах из Китая в Москву ставки выросли уже до 9 тыс. долларов за один контейнер FEU.

    При этом важно уточнить, что это не универсальный показатель для всего рынка, а, скорее, уровень по отдельным сервисам, направлениям, срочным отправкам и конкретным условиям предоставления места. Рынок сейчас очень неоднородный — по одним маршрутам ставки уже близки к плато, по другим продолжают расти.

    Основное влияние на тарифы сегодня оказывают несколько факторов: доступность мест в поездах, баланс контейнерного оборудования в Китае, рост спроса на более быстрые и предсказуемые маршруты, а также конкуренция с другими направлениями, включая Китай – Европа.

    Существенную роль играет и общая волатильность морских сервисов, из-за которой часть грузовладельцев рассматривает железную дорогу как более стабильную альтернативу.

    Увеличивается ли дисбаланс между импортом и экспортом Россия – Китай?

    Дисбаланс сохраняется и в отдельные периоды усиливается. Импортный поток из Китая в Россию остается значительно более активным, чем обратная загрузка из России в Китай. Это создает давление на стоимость перевозки, поскольку перевозчикам приходится учитывать не только саму доставку, но и особенности оборота контейнерного оборудования.

    По нашей практике видно, что спрос на импортные отправки остается устойчивым, особенно по товарам, на которые сохраняется платежеспособный спрос или есть необходимость быстро пополнять складские остатки.

    При этом экспортный поток не всегда способен обеспечить достаточную обратную загрузку, поэтому дисбаланс продолжает быть одним из факторов, влияющих на тарифы.

    Также следует учитывать оборот вагонов на разных погранпереходах. Отсутствие подвижного состава в ряде случаев усугубляет и без того непростую ситуацию с ожиданием перегруза на границе.

    Как изменение ставок влияет на рынок сегодня?

    Часть грузовладельцев продолжает отправлять грузы по железной дороге, потому что для них важны сроки, предсказуемость и скорость оборота товара.

    Но многие клиенты начинают пересматривать логистические схемы, сравнивать железную дорогу с морскими и мультимодальными вариантами, откладывать отгрузки или оптимизировать партии.

    При этом нельзя сказать, что рост ставок полностью останавливает импорт. Снижение курса доллара в определенной степени поддерживает импорт и делает закупки за валюту более привлекательными.

    Но одновременно на грузовладельцев продолжают давить высокие кредитные ставки, дорогие оборотные деньги и не самая простая ситуация с потребительским спросом на внутреннем рынке.

    Поэтому рынок развивается неравномерно: в одних сегментах мы видим осторожность и паузы, в других – устойчивый рост и готовность платить за надежный сервис.

    Какой сценарий наиболее вероятен на июнь-август?

    Дать однозначный прогноз сложно. На рынке одновременно действуют разнонаправленные факторы. С одной стороны, крепкий рубль и снижение курса доллара поддерживают импорт, с другой – высокая стоимость финансирования и ограниченная покупательная способность сдерживают спрос.

    Слишком много факторов неопределенности. Дальнейший рост возможен, особенно ближе к высокому сезону, если сохранится дефицит мест и будет расти спрос на срочные отправки, плюс продолжится переключение части грузопотока с морских маршрутов на железнодорожные.

    При этом полноценной коррекции вниз мы пока не ожидаем – если только рынок не увидит заметного насыщения спроса или увеличения доступной провозной емкости. Скорее всего, ставки останутся высокими, а рынок будет очень чувствителен к загрузке поездов, курсу валют, доступности контейнеров и поведению крупных грузоотправителей.

    Фото: RAILSHIP

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

     


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