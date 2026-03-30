Влияние ситуации на Ближнем Востоке на жд тарифы – 2

По данным Центра ценовых индексов, в первой половине марта ставки на прямые контейнерные поезда из Китая в Россию перешли к росту на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и связанной с этим переориентации грузопотоков. Одновременно усилился спрос на железнодорожные сервисы в сообщении Китай – Европа, что косвенно снижает доступность сервисов и подталкивает вверх ставки на российском направлении. Эти тенденции подтверждает коммерческий директор EASTEX Тимур Савельев.

По нашим данным, средневзвешенная стоимость перевозки 40-футового контейнера по маршруту Шанхай – Москва в середине марта выросла по сравнению с февралем на 8-9% и достигла $7 310-7 500 в зависимости от условий и оператора.

Мы разделяем ожидания аналитиков относительно дальнейшего роста ставок во второй половине марта и апреле. Основных причин две.

Во-первых, конфликт на Ближнем Востоке заставил операторов вводить чрезвычайные надбавки (Emergency Conflict Surcharge) на международные морские маршруты через Новороссийск и Санкт-Петербург – в среднем $250-500 за контейнер. Ряд линий, включая Maersk, MSC и Hapag-Lloyd, временно приостановили или переформатировали сервисы в регионе, что создает дефицит тоннажа.

Во-вторых, грузопоток начал смещаться на альтернативные маршруты, прежде всего на порты Дальнего Востока и прямые железнодорожные поезда. Это создает дополнительное давление на инфраструктуру Восточного полигона и провозные мощности РЖД и ведет к росту ставок на этих направлениях.

По нашим аналитическим данным, на середину марта 2026 года ставки по ключевым направлениям выглядели следующим образом:

Прямой контейнерный поезд Шанхай – Москва – $6300-6 500 за контейнер (+3% к прошлому месяцу)

Мультимодальный маршрут Шанхай – Владивосток – Москва (море плюс жд) – $6800-7 000 (+5-6%)

Шанхай – Новороссийск – Москва (море плюс авто) – $10 500-11 000 (+8-10%)

Шанхай – Санкт-Петербург – Москва (море плюс авто) – $10 000-10 500 (+7-9%)

Наиболее существенным фактором, влияющим на ставки, остается геополитическая напряженность в Ормузском проливе и Красном море. Она спровоцировала рост дополнительных надбавок к фрахту и переориентацию части грузопотоков, ранее направлявшихся в западные порты, на восточное направление. Морские линии закладывают в стоимость не только операционные расходы, но и значительно возросшие страховые риски. Дополнительное давление оказывает сезонный фактор – оживление рынка после китайского Нового года и накопленный спрос.

Как следствие, мы наблюдаем устойчивое смещение контейнерных потоков в пользу дальневосточных маршрутов. Это подтверждается и статистикой: в феврале перевалка контейнеров при импорте выросла на 50,7% год к году до 94,9 тыс. TEU.

Клиенты, ранее ориентировавшиеся на Санкт-Петербург и Новороссийск, все чаще выбирают доставку через Владивосток, Находку и Восточный. Это обусловлено не только тем, что доставка через Дальний Восток в среднем на 30-35% дешевле, но и большей устойчивостью логистики. Даже с учетом высокой загрузки Восточного полигона это направление более предсказуемо, так как там нет рисков перебоев в судоходстве.

Для нашей деятельности это означает необходимость более гибкого планирования. Если ранее клиентам предлагались две-три стандартные схемы, то сейчас фактически прорабатывается четыре-пять вариантов с различными комбинациями видов транспорта и точек перевалки. Мультимодальность стала необходимостью для сохранения предсказуемости поставок.

Ключевой риск в ближайшей перспективе – затягивание конфликта. В этом случае дополнительная нагрузка на Дальний Восток и железную дорогу может ускорить рост ставок. Инфраструктура Восточного полигона уже работает на пределе, и дальнейшее увеличение объемов приведет к формированию узких мест.

