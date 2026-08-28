Экспорт по жд в направлении Казахстана, 7 месяцев 2026

Железнодорожные перевозки экспортных грузов по сети РЖД через российско-казахстанские погранпереходы в январе-июле 2026 года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 13,8%.

Как сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале, всего было перевезено 19,9 млн тонн. В том числе контейнерных грузов отправлено свыше 220 тыс. TEU.

Основу всего грузопотока составили нефтяные грузы – 4,4 млн тонн (+1,1%), чёрные металлы – 3,6 млн тонн (+9,7%), хлебные грузы – 2,7 млн тонн (рост в 2 раза).

Грузовые поезда между Россией и Казахстаном идут через пограничные переходы Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть.

Часть груза следует транзитом на железные дороги Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Фото: РЖД