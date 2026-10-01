Грузы РЖД, 9 месяцев 2026: минус 0,7%

По итогам 9 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составила 824,4 млн тонн.

По большинству номенклатурных позиций сохраняется отрицательная динамика.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки нефти и нефтепродуктов снизился на 7,9% до 135,5 млн тонн.

Погрузка строительных грузов сократилась на 3,7% до 72,9 млн тонн, черных металлов – на 8,5% до 35,2 млн тонн, цемента – на 2,7% до 15,5 млн тонн, лесных грузов – на 4,5% до 18,1 млн тонн, кокса – на 8,6% до 6,9 млн тонн.

Объем химикатов и соды снизился на 6,7% до 14,1 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 6,5% до 18,9 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 0,8% до 79,6 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 1,5% до 51,7 млн тонн.

Погрузка каменного угля, основного груза РЖД, составила 245,9 млн тонн – на 2,3% больше, чем за январь-август 2025 года.

Существенно выросли отправки по железной дороге зерна – на 42,2% до 23,9 млн тонн. Также увеличилась погрузка цветной руды и серного сырья – на 5,3% до 13,8 млн тонн, лома черных металлов – на 5,8% до 5,9 млн тонн, а также прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 3,9% до 86,5 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД в сентябре 2026 года составила 90,3 млн тонн, на 1,2% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 2,9% меньше, чем в августе этого года.

Грузооборот в январе-сентябре 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% и составил 1 трлн 867,8 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот период составил 2 трлн 295,4 млрд т/км, что соответствует уровню прошлого года.

Грузооборот за сентябрь 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составил 206,3 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот месяц увеличился на 1,1% до 251,1 млрд т/км.

Как отмечают в РЖД, на фоне отрицательной динамики погрузки, связанной с внешними факторами, в сентябре продолжился опережающий рост грузооборота, что является результатом активной работы по переориентации грузопотоков и увеличения дальности перевозок.

По итогам месяца выросла погрузка зерна (+9% к показателю сентября 2025 года), цемента (+7,3%), цветной руды (+6,5%), промышленного сырья (+2,7%), черных металлов (+2,5%) и металлолома (+50,2%).

Среди железных дорог рост погрузки в сентябре обеспечили Калининградская (+10,9%), Куйбышевская (+10,7%), Дальневосточная (+10,1%), Октябрьская (+4,6%) и Западно-Сибирская (+3,3%).

Фото: РЖД