Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузы РЖД, 9 месяцев 2026: минус 0,7%
01.10.2026

Грузы РЖД, 9 месяцев 2026: минус 0,7%

    • По итогам 9 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составила 824,4 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций сохраняется отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки нефти и нефтепродуктов снизился на 7,9% до 135,5 млн тонн.

    Погрузка строительных грузов сократилась на 3,7% до 72,9 млн тонн, черных металлов – на 8,5% до 35,2 млн тонн, цемента – на 2,7% до 15,5 млн тонн, лесных грузов – на 4,5% до 18,1 млн тонн, кокса – на 8,6% до 6,9 млн тонн.

    Объем химикатов и соды снизился на 6,7% до 14,1 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 6,5% до 18,9 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 0,8% до 79,6 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 1,5% до 51,7 млн тонн.

    Погрузка каменного угля, основного груза РЖД, составила 245,9 млн тонн – на 2,3% больше, чем за январь-август 2025 года.

    Существенно выросли отправки по железной дороге зерна – на 42,2% до 23,9 млн тонн. Также увеличилась погрузка цветной руды и серного сырья – на 5,3% до 13,8 млн тонн, лома черных металлов – на 5,8% до 5,9 млн тонн, а также прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 3,9% до 86,5 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД в сентябре 2026 года составила 90,3 млн тонн, на 1,2% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 2,9% меньше, чем в августе этого года.

    Грузооборот в январе-сентябре 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% и составил 1 трлн 867,8 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот период составил 2 трлн 295,4 млрд т/км, что соответствует уровню прошлого года.

    Грузооборот за сентябрь 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составил 206,3 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот месяц увеличился на 1,1% до 251,1 млрд т/км.

    Как отмечают в РЖД, на фоне отрицательной динамики погрузки, связанной с внешними факторами, в сентябре продолжился опережающий рост грузооборота, что является результатом активной работы по переориентации грузопотоков и увеличения дальности перевозок.

    По итогам месяца выросла погрузка зерна (+9% к показателю сентября 2025 года), цемента (+7,3%), цветной руды (+6,5%), промышленного сырья (+2,7%), черных металлов (+2,5%) и металлолома (+50,2%).

    Среди железных дорог рост погрузки в сентябре обеспечили Калининградская (+10,9%), Куйбышевская (+10,7%), Дальневосточная (+10,1%), Октябрьская (+4,6%) и Западно-Сибирская (+3,3%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.05.2026
    Перевозки угля по жд, апрель 2026
    Апрельские максимумы за всю историю – РЖД
    ПогрузкаРЖДУголь
    0
    04.09.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2026
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам августа 2026 года.
    ЛидерыПогрузкаРегионыРЖД
    0
    19.06.2026
    Перевозки зерна по жд, май 2026
    В мае по сети РЖД было отправлено 2,8 млн тонн зерна.
    ЗерноПогрузкаРЖД
    0
    01.04.2026
    Грузы РЖД, 3 месяца 2026: минус 3%
    Существенно выросли отправки по железной дороге зерна.
    2026ПогрузкаРЖД
    0
    07.05.2026
    Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых 4 месяцев 2026 года находятся на уровне показателя за аналогичный период 2025 года.
    Контейнерные перевозкиНоменклатураПогрузкаРЖД
    0
    09.07.2026
    Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026
    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах автомобилей и комплектующих.
    Контейнерные перевозкиНоменклатураРЖД
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.10.2026 Цифровое решение для ускорения обработки импортных поездов из Китая
    01.10.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    29.09.2026 7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии
    28.09.2026 Новый сервис Циндао – Восточный
    28.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2026
    24.09.2026 FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары
    Госрегулирование Показать всё
    30.09.2026 Запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями
    30.09.2026 Морская коллегия одобрила концепцию создания Морского центра России
    29.09.2026 18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству
    28.09.2026 Назначен первый заместитель руководителя ФТС
    25.09.2026 Пункты пропуска отключат от электричества
    24.09.2026 О компетенции таможенных органов при совершении таможенных операций с экспресс-грузами
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •