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Погрузка цемента на жд, июль 2026
21.08.2026

Погрузка цемента на жд, июль 2026

    • В июле со станций РЖД отправлено 2,3 млн тонн цемента, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале. Это на 4% выше прошлогодних показателей.

    Для российских потребителей было перевезено 2,1 млн тонн (+1%). Погрузка цемента на экспорт выросла в 1,8 раза до 150 тыс. тонн.

    Самую высокую динамику погрузки в июне показали Пензенская область – рост в 2 раза до 91 тыс. тонн, Пермский край – рост в 1,5 раза до 144 тыс. тонн и Красноярский край – рост в 1,4 раза до 84 тыс. тонн.

    По данным РЖД, по объёму погрузки цемента лидируют:

    • Краснодарский край с 245 тыс. тонн,
    • Свердловская область со 186 тыс. тонн и
    • Республика Мордовия со 170 тыс. тонн.

    Фото: РЖД


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