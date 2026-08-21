Погрузка цемента на жд, июль 2026

В июле со станций РЖД отправлено 2,3 млн тонн цемента, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале. Это на 4% выше прошлогодних показателей.

Для российских потребителей было перевезено 2,1 млн тонн (+1%). Погрузка цемента на экспорт выросла в 1,8 раза до 150 тыс. тонн.

Самую высокую динамику погрузки в июне показали Пензенская область – рост в 2 раза до 91 тыс. тонн, Пермский край – рост в 1,5 раза до 144 тыс. тонн и Красноярский край – рост в 1,4 раза до 84 тыс. тонн.

По данным РЖД, по объёму погрузки цемента лидируют:

Краснодарский край с 245 тыс. тонн,

Свердловская область со 186 тыс. тонн и

Республика Мордовия со 170 тыс. тонн.

Фото: РЖД