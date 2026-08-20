Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Китайские контейнеры вывезут из Мурманска по железной дороге
20.08.2026

Китайские контейнеры вывезут из Мурманска по железной дороге

    • Первые контейнеры, пришедшие по Северному морскому пути из Китая в Мурманск, перегружены на железную дорогу, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.

    Напомним, контейнеровоз NewNew Shipping Line пришел в Мурманский морской торговый порт в ночь на среду, выполнив перевоз по Северному морскому пути. На борту судна более 500 контейнеров с автозапчастями и автокомплектующими.

    По информации РЖД, далее контейнеры перегрузят на железнодорожные платформы и доставят конечным потребителям по сети железных дорог, в том числе по полигону Октябрьской магистрали.

    Для максимально быстрой и надежной доставки железнодорожники разработали специальную логистическую схему: платформы под погрузку подадут в порт со станций Санкт‑Петербургского транспортного узла, далее грузы отправят сформированными контейнерными поездами по утвержденным ниткам графика и частично повагонными отправками до станций Заневский Пост в Санкт-Петербурге и Маклец в Тульской области.

    Как сообщил в своем макс-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в обратный рейс судно возьмет на борт более 26 тыс. тонн калийных удобрений для стран Юго-Восточной Азии. 

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.07.2026
    Грузы РЖД, 6 месяцев 2026: снижение погрузки на 1%
    Погрузка на сети Российских железных дорог растет третий месяц подряд.
    Ж/д перевозкиПогрузкаРЖД
    0
    03.08.2026
    Грузы РЖД, 7 месяцев 2026: минус 0,8%
    Ключевыми драйверами роста погрузки в июле были каменный уголь, зерно и цветная руда.
    ГрузыПогрузкаРЖД
    0
    08.05.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, апрель 2026
    Рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам апреля 2026 года
    ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    30.04.2026
    Рельсы нового профиля для Восточного полигона
    Для тяжеловесного движения
    Восточный полигонРельсыРЖД
    0
    04.08.2026
    РЖД дают скидки
    На перевозку чёрных металлов и глинозёма
    РЖДСкидкиТарифы
    0
    07.05.2026
    Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась
    В январе-апреле «Российские железные дороги» погрузили 174,1 тыс. TEU в 87 тыс. полувагонов и сформировали из них 1185 составов.
    Контейнерные перевозкиполувагоныРекордРЖД
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.08.2026 Китайские контейнеры вывезут из Мурманска по железной дороге
    20.08.2026 ZIM закончил второй квартал 2026 с прибылью
    19.08.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    19.08.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в январе-июле 2026
    19.08.2026 Первый контейнеровоз из Китая в Мурманске
    18.08.2026 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    14.08.2026 Создать Морскую администрацию Российской Федерации
    14.08.2026 Система предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска
    13.08.2026 ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на марганцевые руды и концентраты
    12.08.2026 ФТС тестирует прототип системы ИИ
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •