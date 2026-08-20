Китайские контейнеры вывезут из Мурманска по железной дороге

Первые контейнеры, пришедшие по Северному морскому пути из Китая в Мурманск, перегружены на железную дорогу, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.

Напомним, контейнеровоз NewNew Shipping Line пришел в Мурманский морской торговый порт в ночь на среду, выполнив перевоз по Северному морскому пути. На борту судна более 500 контейнеров с автозапчастями и автокомплектующими.

По информации РЖД, далее контейнеры перегрузят на железнодорожные платформы и доставят конечным потребителям по сети железных дорог, в том числе по полигону Октябрьской магистрали.

Для максимально быстрой и надежной доставки железнодорожники разработали специальную логистическую схему: платформы под погрузку подадут в порт со станций Санкт‑Петербургского транспортного узла, далее грузы отправят сформированными контейнерными поездами по утвержденным ниткам графика и частично повагонными отправками до станций Заневский Пост в Санкт-Петербурге и Маклец в Тульской области.

Как сообщил в своем макс-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в обратный рейс судно возьмет на борт более 26 тыс. тонн калийных удобрений для стран Юго-Восточной Азии.

Фото: РЖД